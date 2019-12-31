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Религия и мировоззрение
2019-12-31T06:42+0300
https://ria.ru/20191231/1563037536.html
Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя
https://cdn22.img.ria.ru/images/155312/06/1553120626_0:248:3072:1976_1036x0_80_0_0_7686271263da30192ba571aaa2b57941.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя

06:42 31.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года проведет молебен в столичном храме Христа Спасителя.
"Вечером 31 декабря 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит молебное пение на новолетие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", - говорится на сайте Русской православной церкви.
Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.
1 января в Русской церкви – время подготовки к Рождеству Христову, которое празднуется 7 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества Христова. Русская православная церковь не перешла, как светские власти, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь с 13 на 14 января. Однако кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
25 декабря, 18:34Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поздравил христиан, празднующих Рождество 25 декабря
210002
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Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваРоссия
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