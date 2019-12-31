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2019-12-31T06:34+0300
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Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
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РИА Новости

Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян

06:34 31.12.2019
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© Depositphotos / tsibaeva.gmail.comТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / tsibaeva.gmail.com
Традиционные блюда новогоднего стола. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Самыми популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат оливье (73%), мандарины (65%) и салат селедка под шубой (60%), свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, за 10 лет популярность блюд в новогоднюю ночь на столе у россиян не изменилась - в 2019 году ими снова станут оливье (73% - в 2009 году 69%), мандарины (65% - в 2009 году 73%) и селедка под шубой (60% - в 2009 году 50%). Также граждане планируют поставить на стол холодец (38%), икру (31%), оливки (23%), салаты цезарь (18%) и греческий (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%), роллы и пиццу (по 9%), не знают, не будут готовить или пойдут в гости, ресторан 4% опрошенных.
Традиционные блюда новогоднего стола
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Помимо этого, отмечается, что респонденты планируют употреблять значительно меньше алкогольных напитков, чем 10 лет назад: шампанское собираются пить 56% россиян (79% в 2009), вино - 21% (34% в 2019 году), водку - 15% (42% в 2019 году). Также более половины граждан (52%) будут пить безалкогольные напитки.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в 17 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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