Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян

По данным исследования, за 10 лет популярность блюд в новогоднюю ночь на столе у россиян не изменилась - в 2019 году ими снова станут оливье (73% - в 2009 году 69%), мандарины (65% - в 2009 году 73%) и селедка под шубой (60% - в 2009 году 50%). Также граждане планируют поставить на стол холодец (38%), икру (31%), оливки (23%), салаты цезарь (18%) и греческий (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%), роллы и пиццу (по 9%), не знают, не будут готовить или пойдут в гости, ресторан 4% опрошенных.