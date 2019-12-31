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2019-12-31T06:31+0300
https://ria.ru/20191231/1563037468.html
Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156038/50/1560385060_0:168:3071:1896_1036x0_80_0_0_03f6975ca81c7e316c1cef24e1909c65.jpg
РИА Новости

Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе

06:31 31.12.2019
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© Фото : Twitter/NASA AstronautsАстронавты Кристина Кук и Джессика Меир с членами экипажа МКС-61 после совместного выхода в открытый космос
Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с членами экипажа МКС-61 после совместного выхода в открытый космос
© Фото : Twitter/NASA Astronauts
Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с членами экипажа МКС-61 после совместного выхода в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два "женских" выхода в открытый космос планируется выполнить с борта Международной космической станции в январе, сообщил РИА Новости представитель НАСА.
Первый в истории выход двух женщин в открытый космос состоялся в октябре с участием американок Кристины Кук и Джессики Меир.
По словам представителя НАСА, на 15 и 20 января намечаются выходы Кук и Меир для завершения работ по замене аккумуляторных батарей снаружи станции. Ранее сообщалось, что эти выходы были отложены с октября из-за проблем с одним из блоков зарядки-разрядки батареи.
Кроме того, представитель НАСА сказал, что 25 января в открытый космос предстоит выйти итальянцу Луке Пармитано и американцу Эндрю Моргану для окончания ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра AMS-02.
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В начале декабря руководитель по интеграции операций на МКС в НАСА Кенни Тодд сообщил, что агентство намерено успеть совершить три выхода до того, как экипаж МКС сократится с шести до трех человек в феврале. На 6 февраля запланировано приземление пилотируемого корабля "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, Пармитано и Кук. Тодд объяснил это нежеланием НАСА проводить выходы при наличии только трех человек на станции.
Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала в 1984 году советский космонавт Светлана Савицкая.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Хочу стать космонавтомДжессика МеирКристина КукМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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