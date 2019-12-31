Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с членами экипажа МКС-61 после совместного выхода в открытый космос. Архивное фото

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с членами экипажа МКС-61 после совместного выхода в открытый космос

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два "женских" выхода в открытый космос планируется выполнить с борта Два "женских" выхода в открытый космос планируется выполнить с борта Международной космической станции в январе, сообщил РИА Новости представитель НАСА

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос состоялся в октябре с участием американок Кристины Кук и Джессики Меир.

По словам представителя НАСА, на 15 и 20 января намечаются выходы Кук и Меир для завершения работ по замене аккумуляторных батарей снаружи станции. Ранее сообщалось, что эти выходы были отложены с октября из-за проблем с одним из блоков зарядки-разрядки батареи.

Кроме того, представитель НАСА сказал, что 25 января в открытый космос предстоит выйти итальянцу Луке Пармитано и американцу Эндрю Моргану для окончания ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра AMS-02.

В начале декабря руководитель по интеграции операций на МКС в НАСА Кенни Тодд сообщил, что агентство намерено успеть совершить три выхода до того, как экипаж МКС сократится с шести до трех человек в феврале. На 6 февраля запланировано приземление пилотируемого корабля "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, Пармитано и Кук. Тодд объяснил это нежеланием НАСА проводить выходы при наличии только трех человек на станции.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала в 1984 году советский космонавт Светлана Савицкая.