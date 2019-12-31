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В Китае распространяется неизвестная пневмония
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РИА Новости

В Китае распространяется неизвестная пневмония

06:28 31.12.2019 (обновлено: 07:55 31.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота медицинской лаборатории
Работа медицинской лаборатории
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа медицинской лаборатории. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", — говорится в распространённом в понедельник сообщении городского комитета по здравоохранению.

В ведомстве подтвердили местным СМИ, что медики выясняют, к какому виду относится распростившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.
По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.
В Ухань прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.
В КНР ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.
Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.
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ЭпидемияХубэйКитайУханьПроисшествияВ мире
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