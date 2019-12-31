В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Депутат отметил, что законодатели долго работали над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако текст документа предстоит детально обсуждать.

"Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга", — пояснил Морозов.