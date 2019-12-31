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В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
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РИА Новости

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

06:19 31.12.2019
13716
© Depositphotos / chanawitПациент перед операцией
Пациент перед операцией
© Depositphotos / chanawit
Пациент перед операцией. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Депутат отметил, что законодатели долго работали над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако текст документа предстоит детально обсуждать.
"Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга", — пояснил Морозов.
Парламентарий добавил, что в законопроекте прописана обязанность медиков после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. Однако, если родственников нет, отметил депутат, то вопрос будет решаться с помощью консилиумов.
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Дмитрий МорозовдонорствоЗдоровьеГосдума РФРоссияОбщество
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