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Новый год—2020
2019-12-31T06:17+0300
https://ria.ru/20191231/1563037372.html
Эксперт ВОЗ рассказал, как долго можно хранить новогодние блюда
https://cdn21.img.ria.ru/images/154836/47/1548364743_0:165:3092:1904_1036x0_80_0_0_c8901705dce47c194bb6667b32a895f7.jpg
РИА Новости

Эксперт ВОЗ рассказал, как долго можно хранить новогодние блюда

06:17 31.12.2019
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© Depositphotos / vkuslandiaТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / vkuslandia
Традиционные блюда новогоднего стола . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 дек – РИА Новости. Елизавета Исакова. Подготовка к новогодним праздникам в России вышла на финишную прямую. По всей стране нарезается оливье и готовится селедка под шубой. Однако очень часто в предпраздничной суете мы не обращаем внимание на то, как хранился тот или иной продукт, и не истек ли уже у него срок годности.
Как рассказал РИА Новости эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек, в целом, употреблять в пищу или кормить гостей продуктами с истекшим сроком годности не стоит.
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"Срок годности на продукте указывается по различным причинам. Это может быть сделано потому, что после его истечения производитель не может гарантировать, что качество и вкус продукта будут такими же, как сразу же после производства. Срок годности может быть также определен по соображениям безопасности. Это означает, что после определенной даты продукт может начать становиться небезопасным, так как количество вредных бактерий может вырасти до уровня, который в итоге станет опасным для здоровья человека. Если вы съедите такой продукт, то вы можете заболеть", - рассказал он.
Однако, если продукт хранился в надлежащей манере, с соблюдением необходимой температуры и других требований к хранению, то он может оставаться пригодным для еды некоторое время. Таким образом, уже готовые салаты и другие праздничные блюда можно употреблять в пищу несколько дней после их приготовления, но необходимо соблюдать ряд условий.
"Если в холодильнике может поддерживаться соответствующая температура (5 градусов или менее), то приготовленное мясо и готовые блюда можно без проблем хранить в течение нескольких дней. Важно быстро их охладить и поместить в холодильник, а не оставлять на столе на кухне в течение многих часов", - указал эксперт.
Таким образом, если ваши оливье или селедка под шубой будут храниться в холодильнике, а не постоянно находиться на новогоднем столе, ими можно кормить гостей все праздники. Но и тут есть хитрость, предупреждает Питер Бен Эмбарек.
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"Помните, что если сразу положить много еды в холодильник, то он согреется, и пройдет время, прежде чем продукты в холодильнике окажутся при температуре 5 градусов или ниже. Это сократит время, которое продукты могут храниться перед употреблением в пищу. Это происходит, потому что, если температура в холодильнике выше, потенциально опасные бактерии, которые могут присутствовать в продукте, будут расти быстрее. Но такие бактерии не растут быстро при температуре 5 градусов и ниже", - подчеркнул он.
А что же будет, если на одном из праздничных пирогов вы обнаружили плесень? Такой продукт употреблять не стоит, считает эксперт. При этом даже вырезать заплесневелую часть недостаточно.
"В продуктах, которые обычно не покрыты плесенью, таких как хлеб, молочные продукты и другие, плесень является признаком того, что они неправильно или слишком долго хранились. Некоторые виды такой плесени могут быть вредными для здоровья, и поэтому продукт нельзя есть. А так как плесень оставляет невидимые глазу проявления, недостаточно просто вырезать заплесневелую часть", - подчеркнул эксперт ВОЗ.
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