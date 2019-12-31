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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-31T06:11+0300
https://ria.ru/20191231/1563037329.html
Исследование показало, на чем хотят сэкономить россияне в Новый год
https://cdn25.img.ria.ru/images/156198/70/1561987080_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_510886b822a3eabaac4770e7bf1a2c3b.jpg
РИА Новости

Исследование показало, на чем хотят сэкономить россияне в Новый год

06:09 31.12.2019 (обновлено: 06:11 31.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, при этом те, кто все же решил устроить праздник, планируют сократить расходы на подарки родным и близким, елку и развлекательные мероприятия. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компания с 13 по 27 декабря проводила через соцсети собеседование совершеннолетних граждан из различных регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы более 1 тысячи человек.

"Около 10,6% респондентов сэкономят на подарках родным и близким. Кроме того, 10,1% участников опроса собираются отказаться от главного символа Нового года – елки, а 9,2% хотят обойтись без развлекательных мероприятий", — говорится в исследовании.

По данным компании, еще 8,1% опрошенных решили не покупать к празднику новый наряд, а 7,9% россиян планируют сэкономить на праздничном застолье. Реже всего россияне будут экономить на поездках к родственникам и друзьям (2,7% респондентов), а также на украшении дома – от этого отказываются лишь 2,3% граждан.
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Значительная часть респондентов (35,7%) в целях сокращения расходов вообще не хочет отмечать Новый год и нести соответствующие затраты, а 13,4% заявили, что в праздничные дни не собираются ни в чем себе отказывать, выяснили эксперты.
При этом специалисты компании подметили, что чем старше участники исследования, тем чаще они хотят сэкономить на покупке елки или организации праздничного застолья, а более молодые респонденты планируют снизить расходы на подарки близким или вообще не отмечать Новый год.
Новогодние подарки под елкой
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"С Новым годом" без подарка? Ни за что! 5 советов на крайний случай
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Новый год—2020Новый ГодОбщество
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