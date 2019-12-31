Трамп прокомментировал стрельбу в церкви в Техасе

ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник связал быструю ликвидацию преступника в церкви в Техасе с тем фактом, что охранникам из числа прихожан по законам штата разрешено носить оружие.
Инцидент произошел в воскресенье в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас. Вооруженный преступник ворвался в храм и пытался открыть огонь по людям, однако охранники из числа прихожан открыли огонь и ликвидировали нападавшего. При этом смертельные ранения получили двое охранников. Также ранения получили еще несколько человек.
"Мы молимся вместе с семьями жертв и прихожанами вчерашнего нападения на церковь. Все закончилось за 6 секунд благодаря отважным прихожанам, которые действовали, чтобы защитить 242 собратьев по вере. Эти герои спасали жизни, а законы Техаса позволяли им носить оружие!" - написал Трамп в Twitter.
Свободное владение оружием гарантировано второй поправкой конституции США. Вопрос о целесообразности ужесточения правил оборота оружия обсуждается в стране каждый раз после случаев массовой стрельбы и особенно бурно в период предвыборных кампаний. Традиционно Трамп и другие республиканцы выступают за сохранение второй поправки, а демократы – за внесение изменений в законодательство вплоть до запрета на оружие.