Ким Чен Ын заявил об ответных мерах для защиты суверенитета КНДР

Первый день 5-го пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. В понедельник КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий день.

Ким Чен Ын в ходе третьего дня в понедельник в течение семи часов выступал со сводным докладом о работе ЦК ТПК, строительстве государства, развитии экономики и вооруженных сил. В докладе лидер КНДР осветил всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".

"Также председатель Ким Чен Ын осветил вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил, что для окончательной победы революции и счастливой жизни народа партия "снова решила вести трудную и долговременную борьбу" и отметил необходимость укрепления партии, повышение роли кадров и морального кодекса.