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2019-12-31T05:43+0300
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Ким Чен Ын заявил об ответных мерах для защиты суверенитета КНДР
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РИА Новости

Ким Чен Ын заявил об ответных мерах для защиты суверенитета КНДР

05:43 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Алексей Никольский
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР представил семичасовой доклад, в котором заявил о необходимости "ответных политико-дипломатических и военных мер" для обеспечения суверенитета страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Первый день 5-го пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались "важные вопросы" партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. В понедельник КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий день.
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Ким Чен Ын в ходе третьего дня в понедельник в течение семи часов выступал со сводным докладом о работе ЦК ТПК, строительстве государства, развитии экономики и вооруженных сил. В докладе лидер КНДР осветил всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".
"Также председатель Ким Чен Ын осветил вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын заявил, что для окончательной победы революции и счастливой жизни народа партия "снова решила вести трудную и долговременную борьбу" и отметил необходимость укрепления партии, повышение роли кадров и морального кодекса.
Сообщается, что заседание продлено на четвертый день.
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