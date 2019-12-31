Байден не исключил, что его напарником на выборах будет республиканец

ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, не исключил, что сделает своим напарником на выборах республиканца.
На президентских выборах в США кандидат в президенты баллотируется в паре с кандидатом в вице-президенты. Традиционно они представляют одну партию, хотя ограничений в законе на этот счет нет.
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В ходе общения с избирателями в штате Нью-Гэмпшир в понедельник у Байдена спросили, мог бы он рассматривать республиканца в качестве напарника.
"Ответ такой: мог бы, но ни о ком конкретно я сейчас думать не могу. Нет, я серьезно. Позвольте объяснить. Как вы знаете, есть очень много достойных республиканцев, но проблема заключается в том, что им надо сделать шаг вперед", - ответил политик.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий президент республиканец Дональд Трамп намерен переизбираться на второй срок. Байден на данный момент является лидером по опросам среди демократов. Окончательно кандидат от Демократической партии будет избран на съезде в июле.
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