Байден не исключил, что его напарником на выборах будет республиканец

В ходе общения с избирателями в штате Нью-Гэмпшир в понедельник у Байдена спросили, мог бы он рассматривать республиканца в качестве напарника.

"Ответ такой: мог бы, но ни о ком конкретно я сейчас думать не могу. Нет, я серьезно. Позвольте объяснить. Как вы знаете, есть очень много достойных республиканцев, но проблема заключается в том, что им надо сделать шаг вперед", - ответил политик.