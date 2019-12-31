В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии , "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер ", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.

В начале декабря в сети опубликовали фотографию, на которой курсанты запечатлены со вскинутыми в нацистском приветствии руками на фоне надписи "Хайль, Бирд" (фамилия инструктора). После публикации несколько сотрудников были уволены, а власти распорядились провести расследование.

Согласно опубликованному в понедельник по итогам расследования докладу, курсанты начали подобным образом приветствовать своего инструктора Кэсси Бирд как "знак уважения к Бирд" на второй или третей неделе курса.

"Жест начал делать один из курсантов, позже другие присоединились к нему. Несколько курсантов знали его историческое значение и отказались повторять за всеми. Другие, кто понимал, что подразумевается под этим жестом, чувствовали давление и присоединялись классу, чтобы не выделяться", — говорится в докладе.

В документе отмечается, что сама "Бирд заявила, что совершенно не знает об историческом или расовом подтексте этого жеста, и добавила, что это просто приветствие". По ее словам, многие на курсах были свидетелями такого приветствия и никогда не делали никаких комментариев и не просили прекратить.

Что касается фотографии, то — по словам нескольких курсантов — ее сделали не с первой попытки, так как поначалу не все участники держали руки в нацистском приветствии. "Десять курсантов сообщили, что не сделали жест, пока Бирд не сказала им. Эти курсанты подчеркивали, что они сделали это только из страха, что не выпустятся, если ослушаются приказа инструктора. Семь из этих курсантов, чтобы подчиниться приказу, подняли руки, но с зажатым кулаком", — говорится в докладе.

Кроме того, один из сотрудников секретариата курсов заявила, что Бирд сама сказала ей сделать надпись "Хайль, Бирд", аргументировав это тем, что курсанты "делают это, потому что она такой же крепкий орешек, как Гитлер".