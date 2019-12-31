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2019-12-31T06:46+0300
https://ria.ru/20191231/1563036994.html
Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга
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РИА Новости

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

05:08 31.12.2019 (обновлено: 06:46 31.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
Ограничение распространяется на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита.
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Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1 процент, а также был введен специальный финансовый продукт как альтернатива "займам до зарплаты".
Ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева заявила РИА Новости, что уже принятые ограничения привели к уменьшению количества игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили разрыв условий между "займами до зарплаты" и займами в сегменте installments, то есть крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.
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"Последняя тенденция, на наш взгляд, биполярна: вызвана не только инициативой самих компаний, изменяющих условия предложений, но и желанием потребителей финансовых услуг. После установления дневной процентной ставки на уровне 1% займы стали дешевле, и люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их бОльшие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится", — сказала она.
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ноябре сообщил, что регулятор пока не планирует новых ужесточений на микрофинансовом рынке, а влияние уже вступивших в силу изменений оценит во второй половине 2020 года.
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