Японский эксперт рассказал, как эффективно убрать дом к Новому году

ТОКИО, 31 дек – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Дни, когда до наступления Дни, когда до наступления Нового года остается всего ничего, можно по праву назвать самыми занятыми, ведь нужно успеть не только выбрать подарки и наряды для торжества, купить продукты к праздничному столу, но и провести тщательную уборку. В Японии последнему уделяется особое внимание.

Именно сейчас, в этой предновогодней суете, японцы традиционно проводят так называемую "большую уборку", чтобы поприветствовать божество "тосигами", или "бога года". Проводится она, зачастую, коллективно, и не только в личных жилых помещениях, но и в компаниях, где люди работают.

Корреспондент РИА Новости узнала у главы Японской ассоциации по уборке Сатору Имамуры, как можно эффективно убраться в доме перед праздником, и какие ошибки обычно допускают люди.

Специалист подчеркивает, что один из секретов любой эффективной уборки, в том числе и генеральной, это делать все в короткий срок. По мнению Имамуры, это поможет избежать физической и моральной усталости от ощущения невозможности закончить все запланированное. В качестве примера эксперт привел процесс выбрасывания ненужных вещей.

"Если вы выбросите много вещей за раз вместо того, чтобы делать это постепенно, вы реально почувствуете разницу", - отмечает он.

Это же относится и к процессу отбора вещей. Имамура призывает не тратить много времени на раздумывания.

"При уборке шкафа необходимо определить, какие вещи вы выбросите, а какие оставите. Бывает так, что с некоторыми вещами сложно расстаться, так как они были подарены или куплены дорогими людьми. Также не пытайтесь оставить вещь, оправдываясь фразами вроде "она же дорогая" или "я смогу надеть это, когда похудею". Оставьте только то, что вы реально используйте. Если вы не использовали это в этом году, то, скорее всего, не будете использовать и в следующем", - подчеркивает эксперт.

Другим простым правилом, которому советует следовать специалист, является отсутствие какой-либо специальной подготовки к процессу большой уборки, ведь излишние переживания могут отбить желание вообще ее начать.

"Не нужна никакая специальная подготовка. Если у вас есть большой мешок, картонная коробка и тряпка, вы уже можете начать. Главное – намерение", - уверен он.

Вместе с этим Имамура добавил, что многие люди, "несмотря на то, что ежегодно проводят генеральную уборку перед Новым годом, все равно не получают ощущения, что их дом чистый". Эксперт объясняет это тем, что есть ряд типовых ошибок при уборке, которые допускают очень много людей, поэтому, как бы они ни горели желанием вычистить свой дом, сделать должным образом у них это все равно не получится.

"Первое, что нужно сделать при уборке, это открыть окна", - сказал он.

Казалось бы, всем очевидное правило. Однако эксперт подчеркнул, что поразительно много людей его забывают.

"Я ездил во многие компании и дома для проведения инструктажа по уборке. Почти всегда в домах или комнатах, которые еще частенько называют "помойками", окна закрыты. Когда воздух застоялся, убираться невозможно. Для эффективности уборки циркуляция воздуха очень важна, но многие не хотят открывать окна при уборке, так как, к примеру, холодно. Но если окна закрыты, неважно, сколько раз вы пропылесосите помещение, вся пыль останется внутри", - пояснил глава Японской ассоциации по уборке.

Второй типичной ошибкой, по словам Имамуры, является неправильное использование пылесоса. Специалист отмечает, что множество людей или слишком быстро проводят щеткой по полу, или же слишком на нее давят.

"Очень часто можно наблюдать, как люди рьяно водят пылесосом по полу, если тот гладкий. Но это не собирает грязь в достаточной степени. Необходимо делать это медленно. Если же на полу ковер, в нем может собираться пыль или грязь, поэтому его надо пылесосить не в одном направлении, но в нескольких – вертикальном и горизонтальном направлении", - объяснил он.

Излишнее давление на щетку также не добавляет результативности уборке, добавил Имамура. "От того, что вы сильно придавливаете щетку пылесоса к полу, сила его всасывания не изменяется. Зато это может привести к тому, что щетка будет приподниматься в обратном направлении", - отметил он.

При проведении влажной уборки Сатору Имамура призывает не забывать о таких распространенных ошибках многих, как "уборка пыли или грязи влажной тряпкой", а также "уборка вертикальных поверхностей в неправильном направлении". И если в случае первого аспекта все, казалось бы, более или менее понятно, то относительно второго специалист пояснил дополнительно: "Когда вы моете (к примеру, окна – ред.) с моющим средством, при уборке сверху вниз могут оставаться следы и подтеки. Но если же вы начинаете снизу, то вы сможете вымыть это тщательнее".

Еще одной ошибкой специалист назвал использование меламиновых губок, так полюбившихся людям во всем мире.

"Причина, по которой меламиновые губки так легко удаляют загрязнения, в том, что они обладают полирующим эффектом вроде наждачной бумаги. Безусловно, они очень полезны для удаления чайного налета, но оставляют многочисленные невидимые царапины. И этот неразрывный круг (удаления грязи и появления царапин – ред.) в результате приводит к накоплению грязи внутри этих царапин", - разъяснил Имамура.

Но главное, считает глава Японской ассоциации по уборке, заключается в позитивном настрое, ведь процесс очищения дома неизменно приводит и к ощущению очищения сердца.