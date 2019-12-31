Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-31T04:38+0300
https://ria.ru/20191231/1563036838.html
Японский эксперт рассказал, как эффективно убрать дом к Новому году
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/02/1518080238_0:18:5042:2854_1036x0_80_0_0_6d7bf7a705bb0d0e92b7aa1bc6947499.jpg
РИА Новости

Японский эксперт рассказал, как эффективно убрать дом к Новому году

04:34 31.12.2019 (обновлено: 04:38 31.12.2019)
1405
© Depositphotos / alen44Девушка моет окна
Девушка моет окна
© Depositphotos / alen44
ТОКИО, 31 дек – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Дни, когда до наступления Нового года остается всего ничего, можно по праву назвать самыми занятыми, ведь нужно успеть не только выбрать подарки и наряды для торжества, купить продукты к праздничному столу, но и провести тщательную уборку. В Японии последнему уделяется особое внимание.
Именно сейчас, в этой предновогодней суете, японцы традиционно проводят так называемую "большую уборку", чтобы поприветствовать божество "тосигами", или "бога года". Проводится она, зачастую, коллективно, и не только в личных жилых помещениях, но и в компаниях, где люди работают.
Корреспондент РИА Новости узнала у главы Японской ассоциации по уборке Сатору Имамуры, как можно эффективно убраться в доме перед праздником, и какие ошибки обычно допускают люди.
Специалист подчеркивает, что один из секретов любой эффективной уборки, в том числе и генеральной, это делать все в короткий срок. По мнению Имамуры, это поможет избежать физической и моральной усталости от ощущения невозможности закончить все запланированное. В качестве примера эксперт привел процесс выбрасывания ненужных вещей.
Девушка готовит печенья на кухне
Вчера, 08:00Туризм
Праздничный стол. Какие салаты на Новый год готовят в разных странах
"Если вы выбросите много вещей за раз вместо того, чтобы делать это постепенно, вы реально почувствуете разницу", - отмечает он.
Это же относится и к процессу отбора вещей. Имамура призывает не тратить много времени на раздумывания.
"При уборке шкафа необходимо определить, какие вещи вы выбросите, а какие оставите. Бывает так, что с некоторыми вещами сложно расстаться, так как они были подарены или куплены дорогими людьми. Также не пытайтесь оставить вещь, оправдываясь фразами вроде "она же дорогая" или "я смогу надеть это, когда похудею". Оставьте только то, что вы реально используйте. Если вы не использовали это в этом году, то, скорее всего, не будете использовать и в следующем", - подчеркивает эксперт.
Другим простым правилом, которому советует следовать специалист, является отсутствие какой-либо специальной подготовки к процессу большой уборки, ведь излишние переживания могут отбить желание вообще ее начать.
Празднование Нового года
24 декабря, 02:05Новый год—2020
Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи
"Не нужна никакая специальная подготовка. Если у вас есть большой мешок, картонная коробка и тряпка, вы уже можете начать. Главное – намерение", - уверен он.
Вместе с этим Имамура добавил, что многие люди, "несмотря на то, что ежегодно проводят генеральную уборку перед Новым годом, все равно не получают ощущения, что их дом чистый". Эксперт объясняет это тем, что есть ряд типовых ошибок при уборке, которые допускают очень много людей, поэтому, как бы они ни горели желанием вычистить свой дом, сделать должным образом у них это все равно не получится.
"Первое, что нужно сделать при уборке, это открыть окна", - сказал он.
Казалось бы, всем очевидное правило. Однако эксперт подчеркнул, что поразительно много людей его забывают.
"Я ездил во многие компании и дома для проведения инструктажа по уборке. Почти всегда в домах или комнатах, которые еще частенько называют "помойками", окна закрыты. Когда воздух застоялся, убираться невозможно. Для эффективности уборки циркуляция воздуха очень важна, но многие не хотят открывать окна при уборке, так как, к примеру, холодно. Но если окна закрыты, неважно, сколько раз вы пропылесосите помещение, вся пыль останется внутри", - пояснил глава Японской ассоциации по уборке.
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
26 декабря, 22:54
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Второй типичной ошибкой, по словам Имамуры, является неправильное использование пылесоса. Специалист отмечает, что множество людей или слишком быстро проводят щеткой по полу, или же слишком на нее давят.
"Очень часто можно наблюдать, как люди рьяно водят пылесосом по полу, если тот гладкий. Но это не собирает грязь в достаточной степени. Необходимо делать это медленно. Если же на полу ковер, в нем может собираться пыль или грязь, поэтому его надо пылесосить не в одном направлении, но в нескольких – вертикальном и горизонтальном направлении", - объяснил он.
Излишнее давление на щетку также не добавляет результативности уборке, добавил Имамура. "От того, что вы сильно придавливаете щетку пылесоса к полу, сила его всасывания не изменяется. Зато это может привести к тому, что щетка будет приподниматься в обратном направлении", - отметил он.
Колбасные изделия
23 декабря, 15:12
Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе
При проведении влажной уборки Сатору Имамура призывает не забывать о таких распространенных ошибках многих, как "уборка пыли или грязи влажной тряпкой", а также "уборка вертикальных поверхностей в неправильном направлении". И если в случае первого аспекта все, казалось бы, более или менее понятно, то относительно второго специалист пояснил дополнительно: "Когда вы моете (к примеру, окна – ред.) с моющим средством, при уборке сверху вниз могут оставаться следы и подтеки. Но если же вы начинаете снизу, то вы сможете вымыть это тщательнее".
Еще одной ошибкой специалист назвал использование меламиновых губок, так полюбившихся людям во всем мире.
"Причина, по которой меламиновые губки так легко удаляют загрязнения, в том, что они обладают полирующим эффектом вроде наждачной бумаги. Безусловно, они очень полезны для удаления чайного налета, но оставляют многочисленные невидимые царапины. И этот неразрывный круг (удаления грязи и появления царапин – ред.) в результате приводит к накоплению грязи внутри этих царапин", - разъяснил Имамура.
Но главное, считает глава Японской ассоциации по уборке, заключается в позитивном настрое, ведь процесс очищения дома неизменно приводит и к ощущению очищения сердца.
"Пока вы не начнете уборку, картина предстоящего может быть пугающей. Но когда ваш дом чист, чисто и ваше сердце. Пусть у всех будет хороший Новый год", - добавил он.
Салат Оливье
Вчера, 05:44Новый год—2020
Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами
901100
Обсудить 0
Новый год—2020ЯпонияОбщество
Рекомендуем
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга
Певец Валерий Сюткин
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его высказывания
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Автомобили на Садовом кольце в Москве
Депутат предложил наказывать водителей за злоупотребление "аварийкой"
Полиция США
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 21 ноября 2018
Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Прохожие на Красной площади в Москве
Исследование показало, на чем хотят сэкономить россияне в Новый год
Ученый Мехти Логунов после передачи его Украиной в ЛНР
Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Город Пунта-дель-Эсте в Уругвае
Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии
07:54На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных
07:49Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
07:39Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции
07:35СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan
07:30На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
07:16Шувалов рассказал о главных качествах Путина
07:10Помпео заявил, что США готовы снова ударить по "проиранским силам"
07:04Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз
06:56СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
06:54Киркоров вступился за детей, которых обвинили в "вещизме"
06:52Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
06:49Упавшей с высоты приморской акробатке провели вторую операцию
06:46Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
06:42Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя
06:34Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
06:34Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
06:31Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
06:28В Китае распространяется неизвестная пневмония
06:19В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Лента новостейМолния