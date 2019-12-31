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2019-12-31T04:22+0300
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Бастрыкин оценил работу следователей в 2019 году
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РИА Новости

Бастрыкин оценил работу следователей в 2019 году

04:22 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил своих коллег с наступающим Новым годом, отметив, что в минувшем году следователи направили в суд более 80 тысяч уголовных дел, поздравление опубликовано на сайте Следственного комитета РФ во вторник.
"Сердечно поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! ... Результаты проделанной в 2019 году работы внушают нам определенный оптимизм! Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тысяч уголовных дел. Это огромный и напряженный труд. Благодарю вас за успешную работу!" - говорится в поздравлении.
Бастрыкин подчеркнул, что в минувшем году были достигнуты значительные успехи в расследовании преступлений террористического характера, в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих на территории САР.
"Совместно с оперативными службами ФСБ России и МВД России успешно пресекаются попытки финансирования терроризма, а каналы их внешней поддержки оперативно перекрываются. Нами безотлагательно возбуждаются уголовные преследования в отношении представителей украинских силовых структур по фактам совершения на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества", - добавил он.
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По словам Бастрыкина, в 2019 году в ходе активного взаимодействия с участием сотрудников оперативных служб МВД и ФСБ России расследовано несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений.
Отдельно глава Следственного комитета поблагодарил ветеранов за все то, что было сделано ими для патриотического воспитания россиян, а также для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.
"Необходимо приложить все усилия для защиты прав людей и укрепления экономической безопасности страны, обеспечивая неотвратимость наказания!" - заключил Бастрыкин.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияОбщество
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