Бастрыкин оценил работу следователей в 2019 году

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил своих коллег с наступающим Новым годом, отметив, что в минувшем году следователи направили в суд более 80 тысяч уголовных дел, поздравление опубликовано на сайте Следственного комитета РФ во вторник.

"Сердечно поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! ... Результаты проделанной в 2019 году работы внушают нам определенный оптимизм! Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тысяч уголовных дел. Это огромный и напряженный труд. Благодарю вас за успешную работу!" - говорится в поздравлении.

Бастрыкин подчеркнул, что в минувшем году были достигнуты значительные успехи в расследовании преступлений террористического характера, в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих на территории САР.

"Совместно с оперативными службами ФСБ России и МВД России успешно пресекаются попытки финансирования терроризма, а каналы их внешней поддержки оперативно перекрываются. Нами безотлагательно возбуждаются уголовные преследования в отношении представителей украинских силовых структур по фактам совершения на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества", - добавил он.

По словам Бастрыкина, в 2019 году в ходе активного взаимодействия с участием сотрудников оперативных служб МВД и ФСБ России расследовано несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений.

Отдельно глава Следственного комитета поблагодарил ветеранов за все то, что было сделано ими для патриотического воспитания россиян, а также для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.