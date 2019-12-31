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Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
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РИА Новости

Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин

04:14 31.12.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГород Пунта-дель-Эсте в Уругвае
Город Пунта-дель-Эсте в Уругвае
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Город Пунта-дель-Эсте в Уругвае. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 31 дек - РИА Новости. Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства.
"Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент ... решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку", - отмечается в решении.
Кроме того, в школах и в тюрьмах будут проведены общественные кампании и виртуальные курсы по пропагандированию защиты женщин.
По данным МВД Уругвая, ежедневно в стране регистрируется 108 жалоб на насилие по половому признаку. Представители феминистических организаций утверждают, что в этом году погибли 35 женщин от рук мужчин. Три молодые женщины были убиты во время рождественских каникул.
Вид города Тунис
Вчера, 15:36
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Табаре ВаскесУругвайПроисшествияВ мире
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