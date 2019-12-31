Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин

"Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент ... решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку", - отмечается в решении.

Кроме того, в школах и в тюрьмах будут проведены общественные кампании и виртуальные курсы по пропагандированию защиты женщин.