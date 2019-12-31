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Руководители регионов возглавят комиссии по чрезвычайным ситуациям
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РИА Новости

Руководители регионов возглавят комиссии по чрезвычайным ситуациям

03:56 31.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. С 31 декабря 2019 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будут возглавлять руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" был принят Госдумой в июне 2019 года. Ранее комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглавляли первые заместители руководителей высших исполнительных органов госвласти.
"Важные изменения коснулись председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности российских субъектов. Теперь их функции возлагаются на руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", - сообщала пресс-служба МЧС России.
В ведомстве добавили, что аналогичные комиссии в муниципальных образованиях будут возглавлять главы местных администраций.
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Документ уточняет условия и порядок принятия решения о введении уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в зависимости от их характера и развития. Кроме того, внедряется современная система планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ также позволит обеспечить четкое соответствие состава органов управления и сил масштабам бедствия, определить ответственность руководителей за организацию дополнительных мер по защите населения и территорий.
В соответствии с законом ускорится доведение финансовой помощи до граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Люди будут получать помощь из средств региональных бюджетов. Понесенные при этом субъектами РФ расходы будут возмещаться из бюджета федерального.
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МЧС РФРоссияБезопасностьОбщество
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