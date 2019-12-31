Руководители регионов возглавят комиссии по чрезвычайным ситуациям

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. С 31 декабря 2019 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будут возглавлять руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов С 31 декабря 2019 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будут возглавлять руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ

Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" был принят Госдумой в июне 2019 года. Ранее комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглавляли первые заместители руководителей высших исполнительных органов госвласти.

"Важные изменения коснулись председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности российских субъектов. Теперь их функции возлагаются на руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", - сообщала пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что аналогичные комиссии в муниципальных образованиях будут возглавлять главы местных администраций.

Документ уточняет условия и порядок принятия решения о введении уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в зависимости от их характера и развития. Кроме того, внедряется современная система планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ также позволит обеспечить четкое соответствие состава органов управления и сил масштабам бедствия, определить ответственность руководителей за организацию дополнительных мер по защите населения и территорий.