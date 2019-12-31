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Депутат предложил наказывать водителей за злоупотребление "аварийкой"
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РИА Новости

Депутат предложил наказывать водителей за злоупотребление "аварийкой"

03:48 31.12.2019 (обновлено: 07:22 31.12.2019)
30120
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автомобили на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.
Милонов в своем обращении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, отмечает, что ситуация на российских дорогах усложнилась. Депутат связывает это с ростом количества автомобилей и развитием сервисов и служб, которые для работы используют автотранспорт.

"В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам", — говорится в письме.

Помимо этого, пишет Милонов, в крупных городах участились случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог. Так, музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут остановить движение на дороге совершенно безнаказанно, подчеркивает парламентарий.
"Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа. В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей стран", — написал депутат.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
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Милонов предложил лишать велосипедистов прав на авто за "пьяное" вождение
1931311218
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Михаил ЧерниковВиталий МилоновГИБДД МВД РФГосдума РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот это решение давно надо было принять! С каждым годом хамов,наглецов только прибавляется!Ставят машину где хотят!Включают аварийку и пошли по своим делам.На остальных наплевать!Предлагаем таких "деловаров" отлавливать и пороть по субботам в публичных местах- на площадях!
31 декабря, 06:08
Иван Калягин
3220004
А разве около госдумы не в три ряда стоят с аварийками? На поворотники еще штрафы введите и неправильное использование стоп-сигналами))))) Людям жрать не на что , а вы лампочки обсуждаете в госдуме))) ПОЗОР.
31 декабря, 06:22
Oleg Kull
1210028
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