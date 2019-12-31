Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-12-31T03:27+0300
https://ria.ru/20191231/1563036597.html
Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
https://cdn24.img.ria.ru/images/155942/88/1559428811_0:164:3072:1892_1036x0_80_0_0_57a822e3e75a6a715889faeffb20916a.jpg
РИА Новости

Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество

03:27 31.12.2019
121
© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский экипаж Международной космической станции получит не один, а два выходных дня во время новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Выходные 1 и 7 января, в остальные дни космонавты работают по штатному расписанию", - сказали в госкорпорации.
Ранее СМИ сообщали, что у космонавтов будет только один выходной - 1 января - в Новый год. Теперь к нему российская сторона добавила выходной день в Рождество.
Российская и американская стороны по желанию самих космонавтов могут добавлять за полугодовую экспедицию в дополнение к обычным выходным дням по два праздничных дня для своего национального экипажа.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Черная икра
26 ноября, 03:25Хочу стать космонавтом
Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
000000
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомНовый ГодРождество ХристовоМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Вид на Ригу
В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
Певица Наргиз Закирова
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Певец Валерий Сюткин
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его высказывания
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
Прохожие на Красной площади в Москве
Исследование показало, на чем хотят сэкономить россияне в Новый год
Газораспределительная станция в Львовской области
В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин направил Путину новогоднее поздравление
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
Прохожие в Вашингтоне, США
В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
Автопортрет Франсиско Гойи
Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Путин уверен, что 2020 год поспособствует сближению России и Японии
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Готовое елочное украшение, изготовленное на фабрике Стиль Студия в Москве
Наступление Нового 2020 года в странах мира по московскому времени
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин рассказал космонавтам на МКС об успехах отрасли в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии
07:54На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных
07:49Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
07:39Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции
07:35СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan
07:30На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
07:16Шувалов рассказал о главных качествах Путина
07:10Помпео заявил, что США готовы снова ударить по "проиранским силам"
07:04Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз
06:56СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
06:54Киркоров вступился за детей, которых обвинили в "вещизме"
06:52Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
06:49Упавшей с высоты приморской акробатке провели вторую операцию
06:46Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
06:42Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя
06:34Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
06:34Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
06:31Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
06:28В Китае распространяется неизвестная пневмония
06:19В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Лента новостейМолния