Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский экипаж Российский экипаж Международной космической станции получит не один, а два выходных дня во время новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"

"Выходные 1 и 7 января, в остальные дни космонавты работают по штатному расписанию", - сказали в госкорпорации.

Ранее СМИ сообщали, что у космонавтов будет только один выходной - 1 января - в Новый год. Теперь к нему российская сторона добавила выходной день в Рождество.

Российская и американская стороны по желанию самих космонавтов могут добавлять за полугодовую экспедицию в дополнение к обычным выходным дням по два праздничных дня для своего национального экипажа.