В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бюро переписи населения Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.

Согласно пресс-релизу Бюро переписи, в уходящем году число жителей США выросло примерно на 1,5 миллиона человек, что составляет менее половины процента. Таким образом, число американцев в 2019 году составило 328 миллионов человек.

Отмечается, что это самый низкий показатель темпов роста населения в США со времен Первой мировой войны.

Как сообщает газета, только в восьми штатах страны сохранился рост уровня рождаемости, в то время как в 42 штатах и столичном округе Колумбия в 2019 году рождаемость была ниже, чем в 2018 году. Согласно отчету ведомства, смертность превышает рождаемость в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.

"Хотя естественный прирост является основной причиной роста численности населения США, он замедляется в течение последних пяти лет. Естественный прирост, или когда рождаемость превышает смертность, впервые за десятилетия опустился ниже одного миллиона человек в 2019 году", — заявляет демограф Бюро переписи населения США Сандра Джонсон.