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В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
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РИА Новости

В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет

02:48 31.12.2019 (обновлено: 06:12 31.12.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрохожие в Вашингтоне, США
Прохожие в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Прохожие в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.
Согласно пресс-релизу Бюро переписи, в уходящем году число жителей США выросло примерно на 1,5 миллиона человек, что составляет менее половины процента. Таким образом, число американцев в 2019 году составило 328 миллионов человек.
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Отмечается, что это самый низкий показатель темпов роста населения в США со времен Первой мировой войны.
Как сообщает газета, только в восьми штатах страны сохранился рост уровня рождаемости, в то время как в 42 штатах и столичном округе Колумбия в 2019 году рождаемость была ниже, чем в 2018 году. Согласно отчету ведомства, смертность превышает рождаемость в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.
"Хотя естественный прирост является основной причиной роста численности населения США, он замедляется в течение последних пяти лет. Естественный прирост, или когда рождаемость превышает смертность, впервые за десятилетия опустился ниже одного миллиона человек в 2019 году", — заявляет демограф Бюро переписи населения США Сандра Джонсон.
Кроме того, замедлению темпов роста численности населения также способствовало снижение уровня международной миграции в США. В 2019 году уровень миграции в Соединенные Штаты сократился до 595 тысяч человек, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие, в то время как в период с 2015 по 2016 года он превышал миллион человек.
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