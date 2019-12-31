Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза

БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Голос Европы должен звучать в мире громче, успех Германии зависит от успехов европейского сообщества, заявила в новогоднем обращении немецкий канцлер Ангела Меркель.
"В последние несколько лет я часто говорила, что в долгосрочной перспективе Германия может добиться успеха только, если Европе тоже будет хорошо. Потому что только в сообществе ЕС мы можем отстаивать наши ценности и интересы и обеспечивать мир, свободу и процветание. Голос Европы должен громче звучать в мире", - заявила Меркель, текст ее обращения находится в распоряжении РИА Новости.
"Мы будем работать над этим, в том числе во время председательства Германии в Совете ЕС в следующем году, например организовав саммит при участии всех стран-членов с Китаем и встречи с африканскими государствами", - сказала она.
По словам канцлера, сотрудничество с Африкой находится "в наших собственных интересах", потому что "только если у людей появится шанс на мирную и безопасную жизнь, число беженцев и мигрантов уменьшится".
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Меркель подчеркнула, что долгосрочная безопасность возможна "только, если мы политическими решениями прекратим войны". Безопасность и процветание Германии "в значительной степени зависят от того, будет ли безопасно у наших соседей и улучшится ли экономика", сказала канцлер, выразив благодарность немецким солдатам, полицейским и волонтерам, которые "служат далеко от дома этим вечером".
"Вперед новое десятилетие. 20-е годы могут быть хорошими годами. Давайте еще раз удивим себя тем, что мы можем сделать. Изменения в лучшую сторону возможны, если мы решительно открыты новому. В этом смысле я желаю вам и вашим семьям здорового, счастливого и благословенного нового 2020 года", - сказала Меркель.
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