Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза

"В последние несколько лет я часто говорила, что в долгосрочной перспективе Германия может добиться успеха только, если Европе тоже будет хорошо. Потому что только в сообществе ЕС мы можем отстаивать наши ценности и интересы и обеспечивать мир, свободу и процветание. Голос Европы должен громче звучать в мире", - заявила Меркель, текст ее обращения находится в распоряжении РИА Новости.