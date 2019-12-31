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Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
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РИА Новости

Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма

02:26 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны и выразил от лица народа своей республики благодарность за уничтожение международного терроризма, за мир и стабильность.
Чечне бесчинствовал международный терроризм, который поставил цель развалить, уничтожить государство. У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России. И он отлично справился с этой задачей. Шаг за шагом был наведен порядок во всех сферах. Вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым Владимир Путин уничтожил терроризм и сохранил целостность России. Чеченский народ на референдуме сделал свой выбор - быть вместе с Россией", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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По словам главы республики, время, когда Путин возглавил Россию, было самым трудным: "Кризис охватил страну, в экономике царил хаос". Он отметил, что Россия с того времени прошла через многие испытания, окрепла и стала сильной державой.
"Чеченский народ выражает вам искреннюю благодарность за восстановленные, сияющие красотой города и села, за мир и стабильность. Разрешите доложить: готов по первому приказу выполнить любое ваше поручение!" - заключил Кадыров.
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Чеченская республикаВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияОбщество
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