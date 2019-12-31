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В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
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РИА Новости

В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

02:25 31.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях, заявила депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа.
По ее словам, не знающие латышский язык люди должны искать переводчика и платить специалисту десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык.
"Сколько стоит десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить", — написала она в своем твиттер-аккаунте.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, обладает статусом иностранного.
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9374155139
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Новая консервативная партия ЛатвииРижская думаЭва МартужаРусский язык в миреЛатвияРигаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Им СССР страну подарили и как нацию спасли. А они меркантильные душы, русские душы из страны стереть готовы. Получивший добро за это и ненавидит благодетеля.
31 декабря, 03:09
Felixys Felixys
1400100
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