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Религия и мировоззрение
2019-12-31T01:50+0300
https://ria.ru/20191231/1563036064.html
Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
https://cdn21.img.ria.ru/images/149533/94/1495339495_0:6:2856:1612_1036x0_80_0_0_66f2191c3284a574f1f8f32cb4d48a07.jpg
РИА Новости

Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"

01:43 31.12.2019 (обновлено: 01:50 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Черногории Душко Маркович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 дек - РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) в стране "последнее предупреждение" в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. В воскресенье вечером в ряде городов прошли акции протеста. МВД сообщило о восьми пострадавших полицейских, свыше десяти человек были задержаны.
"Призываю духовенство СПЦ в Черногории вернуться в церкви и храмы, позвать верующих служить и быть в храмах, не подталкивать к сопротивлению властям в связи с этим законом, потому что они выходят из церквей после литургии и происходят беспорядки и нападения на полицию, граждан и имущество", - разместило правительство видео заявления Марковича.
"Митрополии Черногорско-Приморской советую не подстрекать недовольство и беспорядки, и это последнее предупреждение в этом смысле", - подчеркнул глава черногорского кабмина и добавил, что власти больше не допустят беспорядков. Премьер отметил, что его также удивило, что власти Сербии не отреагировали на попытку сожжения черногорского флага на протесте молодежи перед посольством Черногории в Белграде.
Мило Джуканович
28 декабря, 16:16Религия и мировоззрение
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Представители СПЦ в воскресенье отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы СПЦ в Черногории ранее призвали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Архиереи призвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицию и руководство страны - не применять силу. В понедельник в нескольких городах Черногории прошли мирные акции протеста.
Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в минувшую пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. Собравшиеся у храма Святого Василия Острожского в центре города около шести тысяч человек потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичСербская православная церковьМило ДжукановичЧерногорияСербияВ мире
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