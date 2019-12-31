Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. В воскресенье вечером в ряде городов прошли акции протеста. МВД сообщило о восьми пострадавших полицейских, свыше десяти человек были задержаны.

"Призываю духовенство СПЦ в Черногории вернуться в церкви и храмы, позвать верующих служить и быть в храмах, не подталкивать к сопротивлению властям в связи с этим законом, потому что они выходят из церквей после литургии и происходят беспорядки и нападения на полицию, граждан и имущество", - разместило правительство видео заявления Марковича.

"Митрополии Черногорско-Приморской советую не подстрекать недовольство и беспорядки, и это последнее предупреждение в этом смысле", - подчеркнул глава черногорского кабмина и добавил, что власти больше не допустят беспорядков. Премьер отметил, что его также удивило, что власти Сербии не отреагировали на попытку сожжения черногорского флага на протесте молодежи перед посольством Черногории в Белграде.

Представители СПЦ в воскресенье отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы СПЦ в Черногории ранее призвали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Архиереи призвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицию и руководство страны - не применять силу. В понедельник в нескольких городах Черногории прошли мирные акции протеста.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в минувшую пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.