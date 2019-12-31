Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

"Госсекретарь Помпео обсудил с генеральным секретарем Гутеррешем недавние атаки в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь повторил, что оборонительные действия, предпринятые в ответ Соединенными Штатами, были направлены на сдерживание Ирана", - говорится в сообщении ведомства.