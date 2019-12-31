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"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
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РИА Новости

"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться

01:11 31.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" выразил надежду на то, что обязательства по новому транзитному контракту будут выполняться, и сторонам не придется судится.
В ночь на вторник "Газпром" и" Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз".
"На этот раз мы рассчитываем на то, что стороны будут добросовестно выполнять свои обязательства и нам не придется судиться. Мы уже всем доказали, что умеем защищаться", - написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.
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Ситуация с поставками российского газа на УкраинуЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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