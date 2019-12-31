В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Префектура полиции Парижа сообщила, что демонстрации "желтых жилетов" на Елисейских полях будут запрещены 31 декабря.
Согласно заявлению, "префект полиции издал указ, запрещающий любые собрания, шествия и демонстрации "желтых жилетов" на площади Шарля де Голля, на Елисейских полях", а также в ряде других центральных районов, в частности у здания Национального собрания, Елисейского дворца, на Марсовом поле, у Сената, собора Парижской Богоматери, Матиньонского дворца и у нескольких вокзалов.
Ранее министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер заявил, что обеспечивать безопасность на всей территории Франции в новогоднюю ночь будут 100 тысяч полицейских и жандармов.
Новогодние празднества во Франции пройдут на фоне продолжающихся протестов противников пенсионной реформы и выступлений сторонников движения "желтых жилетов". В социальных сетях множатся призывы продолжить протест даже в новогоднюю ночь.
28 декабря, 18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже