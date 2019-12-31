Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

Ранее пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс сообщила РИА Новости, что Салливан прибудет в Россию ориентировочно в начале января.

Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на эту новую должность, после чего госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.