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Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран
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РИА Новости

Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

00:25 31.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили развитие отношений двух стран, сообщает российское посольство.
"Тридцатого декабря 2019 года в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США А.И. Антонова с назначенным послом США в России Дж. Салливаном. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
Ранее пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс сообщила РИА Новости, что Салливан прибудет в Россию ориентировочно в начале января.
Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на эту новую должность, после чего госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.
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Джон СалливанПосольство РФ в СШААнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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