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2019-12-31T00:38+0300
https://ria.ru/20191231/1563035478.html
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
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РИА Новости

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

00:18 31.12.2019 (обновлено: 00:38 31.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — заявил Миллер.
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Новак назвал условия по услуге "Нафтогаза" на транзит выгодными
"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", — сообщил он.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает за этот период получить более семи миллиардов долларов.
Он добавил, что документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года по 40 миллиардов.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Позднее компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.
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Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
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Обсудить 17
ГазпромУкраинаСитуация с контрактами на транзит российского газа через Украину
Популярные комментарии
Помните как пару лет назад кричали да после 19 года, да не будет транзита... Будет СП-2... одни слова... пустые...
31 декабря, 00:33
Ксюша Дорофеева
60102013
Кроме балаболов никто не утверждал, что транзита не будет, говорили, что транзит будет, если будет выгодно. Учитывая, что хохлы раньше получали 3 млрд в год, а сейчас за 5 лет 7, это значит, что транзит в два раза дешевле, т.е. выгоден. Вопли всепропальщиков о поражении это даже не смешно, а просто, мягко говоря, глупо.
31 декабря, 00:53
pNpumba N
36110030
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