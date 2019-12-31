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Культура
2019-12-31T06:34+0300
https://ria.ru/20191231/1563024850.html
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
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РИА Новости

Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере

06:34 31.12.2019
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© Warner Bros. Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"(2001)
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень(2001)
© Warner Bros. Pictures (2001)
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Журналисты из издания We Got This Covered узнали, что создатели фильмов о Гарри Поттере покажут в продолжении фэнтези-истории.
Ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя. Большая часть оригинального актерского состава вернется, а также будет добавлено несколько сюжетных линий.
Так, одним из центральных персонажей картины станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца-злодея.
Дополнительно стало известно, что фильм положит начало сериалу, сюжет которого сосредоточится на Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части "Даров смерти".
Источник не исключает, что сценаристом выступит британская писательница Джоан Роулинг.
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