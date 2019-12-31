Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Ведущий британский историк искусства Джульет Уилсон-Баро усомнилась в авторстве работ испанского художника, . Ведущий британский историк искусства Джульет Уилсон-Баро усомнилась в авторстве работ испанского художника, сообщает The Guardian.

Эксперт считает, что музеи должны перепроверить свои картины Гойи (1756-1828). По ее словам, аукционные дома и дилеры очень часто продают в качестве полотен художника работы его помощников.

"Это минное поле. Произведения, в авторстве которых есть сомнения, по-прежнему считаются его работами. Все хотят заполучить "Гойю", - рассказала Уилсон-Баро.

"Каждый должен провести свое исследование. Почти любой музей, в коллекции которого есть картина испанского художника, может поставить под вопрос авторство. Это очень распространенная проблема. Некоторые очевидные подделки - более позднего времени, другие были написаны его учениками", - уточнила специалист.

Частично это связано с наличием перечня его работ, составленным в 1812 году. "Мы всегда считали, что все произведения из этого списка были созданы им. Но со временем я пришла к выводу, что некоторые были написаны не его рукой", - пояснила Уилсон-Баро.

У Гойи были помощники, но до недавнего момента их роль была не вполне ясна. "Теперь понятно, в том числе и по свидетельствам людей, покупавших его полотна, которые затем оказывались не его произведениями, что художник возглавлял школу. Об этом свидетельствуют воспоминания его современника", - добавила эксперт.