Производительность труда в России поднимут бережливые технологии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дети нижегородского садика "Ласточка" одеваются по инструкциям, которые висят на дверцах шкафчиков. В здании вообще все сделано так, чтобы упростить любые действия: здесь удобная понятная навигация, единое оформление, даже мусор здесь собирают в раздельные урны. Детсад "Ласточка" стал одним из первых в стране, где начали внедрять бережливые технологии, которые в течение нескольких лет должны появиться в сферах обслуживания, здравоохранения и в промышленности.

Бережливые технологии — это инструменты, которые помогут упростить оказание услуг в любых госучреждениях. Технологии самые разные: от модернизации служб занятости, что снижает время поиска работы гражданами с шести до трех месяцев, до переоборудования целого завода, благодаря чему увеличивается производительность труда.

Все эти процессы предусмотрены нацпроектом "Производительность труда и поддержка занятости", который был принят в 2018 году. По замыслу авторов — специалистов Минэкономразвития с его помощью удастся повышать производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей на пять процентов каждый год до 2024-го. Для реализации нацпроекта был учрежден Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Именно эта организация следит за внедрением бережливых технологий в компаниях.

Одной из первых к нацпроекту присоединилась Нижегородская область — здесь к 2024 году должно быть оптимизировано 210 предприятий. Например, во всех учреждениях социального обслуживания Арзамаса уже год применяются бережливые технологии. Для сотрудников служб соцзащиты был подготовлен регламент обслуживания пациентов и оптимизирован график работы, что позволило эффективнее распределять рабочие ресурсы и найти подход к каждому клиенту.

"Были составлены графики работы и маршруты перемещений специалистов внутри своего участка, внедрена удобная система "Лист предварительного заказа" на приобретение продуктов питания, система правильного питания", — заявили в пресс-службе губернатора и правительства области.

В начале декабря 2019 года в Арзамасе открылась площадка для обучения принципам и инструментам бережливого производства и основам системы долговременного ухода.

Коммерческое предприятие может стать участником нацпроекта, если отвечает нескольким критериям: выручка — от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, у компании есть потенциал повышения производительности труда, а доля участия налоговых резидентов других стран составляет не более 25 процентов.

"И самое главное — компании должны работать в одной из пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство и ЖКХ", — сообщается на сайте ФЦК.