Производительность труда в России поднимут бережливые технологии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дети нижегородского садика "Ласточка" одеваются по инструкциям, которые висят на дверцах шкафчиков. В здании вообще все сделано так, чтобы упростить любые действия: здесь удобная понятная навигация, единое оформление, даже мусор здесь собирают в раздельные урны. Детсад "Ласточка" стал одним из первых в стране, где начали внедрять бережливые технологии, которые в течение нескольких лет должны появиться в сферах обслуживания, здравоохранения и в промышленности.
Бережливые технологии — это инструменты, которые помогут упростить оказание услуг в любых госучреждениях. Технологии самые разные: от модернизации служб занятости, что снижает время поиска работы гражданами с шести до трех месяцев, до переоборудования целого завода, благодаря чему увеличивается производительность труда.
Все эти процессы предусмотрены нацпроектом "Производительность труда и поддержка занятости", который был принят в 2018 году. По замыслу авторов — специалистов Минэкономразвития с его помощью удастся повышать производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей на пять процентов каждый год до 2024-го. Для реализации нацпроекта был учрежден Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Именно эта организация следит за внедрением бережливых технологий в компаниях.
Одной из первых к нацпроекту присоединилась Нижегородская область — здесь к 2024 году должно быть оптимизировано 210 предприятий. Например, во всех учреждениях социального обслуживания Арзамаса уже год применяются бережливые технологии. Для сотрудников служб соцзащиты был подготовлен регламент обслуживания пациентов и оптимизирован график работы, что позволило эффективнее распределять рабочие ресурсы и найти подход к каждому клиенту.
"Были составлены графики работы и маршруты перемещений специалистов внутри своего участка, внедрена удобная система "Лист предварительного заказа" на приобретение продуктов питания, система правильного питания", — заявили в пресс-службе губернатора и правительства области.
В начале декабря 2019 года в Арзамасе открылась площадка для обучения принципам и инструментам бережливого производства и основам системы долговременного ухода.
Коммерческое предприятие может стать участником нацпроекта, если отвечает нескольким критериям: выручка — от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, у компании есть потенциал повышения производительности труда, а доля участия налоговых резидентов других стран составляет не более 25 процентов.
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"И самое главное — компании должны работать в одной из пяти базовых несырьевых отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство и ЖКХ", — сообщается на сайте ФЦК.
"Производительность труда и поддержка занятости" — один из 12 национальных проектов, разработанных правительством на основании майского указа президента России Владимира Путина в 2018 году. Все показатели, заложенные в эти проекты, должны быть достигнуты до конца 2024 года. Для реализации нацпроекта на территории всей страны заложено 52,1 миллиарда рублей. Всего планируется привлечь не менее десяти тысяч предприятий во всех субъектах России, для этого необходимо обучить 23 тысячи специалистов.