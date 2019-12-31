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Туризм
2019-12-31T00:18+0300
https://ria.ru/20191231/1563021774.html
Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс в самолете
https://cdn25.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:156:3072:1884_1036x0_80_0_0_40ca97f6b056911c76c360051274eda0.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс в самолете

00:18 31.12.2019
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс с билетом эконома, сообщает The Express.
Ник Каунтер, управляющий директор компании, которая специализируется на парковке и бронировании отелей в аэропортах, отметил, что больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников.
Он рекомендует приезжать пораньше и вежливо расспрашивать о повышении класса обслуживания.
Бывший сотрудник британской авиакомпании также подтвердил, что быть вежливым при таких просьбах очень важно. Не стоит вести себя, как избалованный ребенок и требовать повышения класса обслуживания, а также ожидать, что это обязательно произойдет.
Он подчеркнул, что больше всего возникает проблем с людьми, которые повышали свой класс обслуживания в прошлом и считают, что это теперь их право.
Эксперты уточняют, что если есть реальная причина, по которой пассажира могут пересадить в бизнес-класс, стоит ее озвучить, но не настаивать.
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