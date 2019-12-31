Эксперты рассказали, как попасть в бизнес-класс в самолете

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс с билетом эконома, Эксперты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс с билетом эконома, сообщает The Express.

Ник Каунтер, управляющий директор компании, которая специализируется на парковке и бронировании отелей в аэропортах, отметил, что больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников.

Он рекомендует приезжать пораньше и вежливо расспрашивать о повышении класса обслуживания.

Бывший сотрудник британской авиакомпании также подтвердил, что быть вежливым при таких просьбах очень важно. Не стоит вести себя, как избалованный ребенок и требовать повышения класса обслуживания, а также ожидать, что это обязательно произойдет.

Он подчеркнул, что больше всего возникает проблем с людьми, которые повышали свой класс обслуживания в прошлом и считают, что это теперь их право.