Как отметить Новый год, не нарушив Рождественский пост

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Около десяти процентов россиян, по данным опросов, соблюдают Рождественский пост. При этом большинство все же намерены встречать светский Новый год. Насколько это дозволено уставом, что и когда можно пить и какие рецепты постных новогодних блюд популярны в Церкви, разбирался корреспондент РИА Новости.

Орудие пропаганды

К новому 1965 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев грозился "показать по телевизору последнего попа". План "безбожной семилетки" предполагал не физическое, а идеологическое уничтожение православия.

В ход шли все средства: атеистическая пропаганда напирала в том числе и на тот факт, что вся страна встречает Новый год, а церковники, мол, ходят с постными минами. Ведь у них последняя, самая строгая, неделя Рождественского поста перед 7 января.

Но план властей "оставить Церковь с одними старушками" провалился: молодежь все равно посещала храмы и соблюдала посты. Однако проблема Нового года у верующих граждан осталась. Уже в 90-е годы, на волне религиозного возрождения, они спорили между собой: нужно ли отмечать светский праздник? Ведь, с одной стороны, застольям не место в постные дни. А с другой — в христианстве порицается вера напоказ, в частности когда человек хвастается строгим следованием канонам.

Эта неопределенность отразилась и на богослужениях. В одних церквях, как, например, в храме Христа Спасителя, вечером 31 декабря совершается специальный молебен — "на начало нового года". В других в этот вечер читается акафист мученику Вонифатию, чей день памяти приходится на 1 января и которому молятся об избавлении от пьянства. В некоторых храмах в преддверии Нового года совершается ночная литургия. А где-то службы не совершаются совсем.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве © Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве

И что интересно — церковные каноны не регламентируют этот вопрос, оставляя его на усмотрение духовенства и верующих. Так стоит ли отмечать Новый год православному? И если да, то как?

С кем и как можно отметить

"С точки зрения восприятия Церковью светского Нового года стоит напомнить, что обычай совершать молебен на новолетие 31 декабря появился еще в первой трети XX века, то есть это не такая уж и новая традиция", — подчеркивает председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Современный календарь, по его словам, дает христианам возможность подготовиться к встрече Рождества, ведь первые восемь дней года обычно объявляются нерабочими. И вопреки утверждениям советской пропаганды, самый важный и строгий период Рождественского поста начинается не с 31 декабря, а со 2 января.

"В эти дни предпразднества Рождества Христова Церковь призывает даже тех, кто не очень усердно постился, духовно сосредоточиться, ограничить себя в разного рода развлечениях. Это, впрочем, не исключает внимания к близким, большего попечения о тех, кто с нами рядом, — супругах, детях, внуках, бабушках и дедушках, которым мы в обычные дни из-за дел уделяем недостаточно времени", — указывает священнослужитель.

Это касается и ночи с 31 декабря на 1 января: каноны не запрещают встречать светский Новый год, поэтому есть повод собраться в кругу близких.

"Есть те, кто проходит мимо этой даты и не отмечает ее за столом. Другие собираются в семейном или дружеском кругу. В моем понимании, Новый год — это теплый семейный праздник, на котором можно коротко помолиться и пообщаться. Это, на мой взгляд, лучший формат новогодней ночи для православных христиан", — говорит протоиерей.

И оказывается, устав Рождественского поста не предусматривает уж больно строгих пищевых запретов в эту ночь. Так что же можно есть и пить верующим?

Постные блюда на Новый год

"По церковному календарю 31 декабря отмечается память Симеона Верхотурского — по уставу это полиелейный (праздничный. — Прим. ред.) день, в который пост всегда ослабляется. Правда, на следующий день пост строже. Но с учетом того, что Церковь не отрицает светского праздника Нового года, отмечая его особым молебном, большинство духовников благословляют в новогодний день ослабить пост до максимальной степени", — объясняет известный иеромонах-реаниматолог Феодорит Сеньчуков.

Иными словами, в новогоднюю ночь разрешаются рыбные блюда. Отец Феодорит, например, по такому случаю раз в год запекает осетрину.

"Если кто-то более строго соблюдает пост, можно приготовить что-нибудь из морепродуктов — креветок, лангустинов, каких-нибудь еще ракообразных. В уставе они именуются "морскими гадами" и приравниваются к елею (растительному маслу)", — добавляет иеромонах.

Рецептов множество. Например, рагу из морепродуктов: на сковородке обжаривают кальмары и креветки, добавляют рис с мелконарезанным луком и какими-нибудь специями — скажем, шафраном. После этого в сковороду вливают стакан белого вина и через пару минут тушения — рыбный или овощной бульон. Затем рагу нужно тушить еще пять минут.

А есть и по-настоящему новогодние постные блюда. По словам Олега Ольхова, который десять лет был шеф-поваром Данилова монастыря, среди верующих популярен постный оливье. Ингредиенты просты: картофель, соленые огурцы, майонез, лук, горошек, морковь. В зависимости от строгости следования уставу в стандартный овощной набор добавляют либо грибы, либо семгу.

"По желанию оливье с семгой можно украсить креветками или раковыми шейками. А помимо семги, для салата годится любая другая красная рыба, осетрина, скумбрия, судак, сиг, таймень", — перечисляет повар.

Заправка — фасолевый майонез. Для приготовления понадобятся сто граммов фасоли, 150 миллилитров масла, две столовые ложки яблочного или рисового уксуса (или лимонного сока), две чайных ложки горчицы.

"Фасоль замочите в холодной воде, на ночь. Утром воду надо слить, залить свежей, сварить до готовности, слить жидкость, остудить. Поместить в чашу блендера, добавить уксус, горчицу, соль и сахар и измельчить до однородной массы. Вливать масло следует небольшими порциями при включенном блендере, вымешивать до однородной консистенции, довести до вкуса солью, сахаром и лимонным соком", — говорит шеф-повар.

Умеренность

Вообще, в Церкви придерживаются аж двух постных уставов, которые изложены в книге "Типикон". В 33-й главе написано, что вкушать рыбу 31 декабря можно, а в 49-й главе утверждается обратное. Поэтому в идеале этот вопрос верующий должен решать индивидуально со своим духовником. Именно так советует поступать иеромонах Феодорит.

Если же такой возможности нет, то, по словам монаха, действует негласное правило: "вкушайте по уставу праздничного дня".

Согласно общеизвестным представлениям, в пост нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Однако не все посты одинаково строги.

"В Церкви есть градация строгости поста. Самый мягкий — сырная седмица за неделю до Великого поста, когда можно все, кроме мяса. Следующий по строгости — разрешается есть рыбу (в том числе Рождественский пост. — Прим. ред.). Потом — елей, вареная пища без масла, сухоядение, хлеб с водой и полное невкушение пищи", — объясняет иеромонах Феодорит.

В новогоднюю ночь вино или шампанское дозволяется, но строго в умеренных объемах. Ведь послабления в постные дни не отменяют поста как такового.