Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа

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ИноСМИ. Серьезно Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа

Какие темы были на первых полосах в этом году? Что обсуждал весь мир, чем журналисты пугали читателей, над чем смеялись в соцсетях? Кто стал настоящей звездой 2019 года: Путин, Зеленский, Джокер или, может, Грета Тунберг? Итоги подводят главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский с коллегами.