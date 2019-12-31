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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-12-31T12:00+0300
https://ria.ru/20191231/1563014207.html
Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа
https://cdn25.img.ria.ru/images/156304/35/1563043576_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_24e2bf0acbe3d3160a9bfefd33af54db.jpg
РИА Новости

Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа

12:00 31.12.2019
263
ИноСМИ. Серьезно
Вехи 2019 года: сатира, абсурд и глас народа
Вчера, 12:00
Какие темы были на первых полосах в этом году? Что обсуждал весь мир, чем журналисты пугали читателей, над чем смеялись в соцсетях? Кто стал настоящей звездой 2019 года: Путин, Зеленский, Джокер или, может, Грета Тунберг? Итоги подводят главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский с коллегами.
Настало время подвести итоги года и вспомнить самые громкие события. Перечислим основные темы прошедших месяцев, вкратце напомним, в чем была суть протестов в Венесуэле, как мир отреагировал на нового украинского президента, в чем оконфузился Дональд Трамп и почему некоторые объявили, что в России свершился "поворот на 180 градусов".
Еще раз пролистаем комментарии читателей в европейских, азиатских и американских газетах. Поищем сатиру и юмористические зарисовки – ни одна политическая коллизия в мире не обходится без шуток. Главный редактор ИноСМИ и его коллеги представляют заключительный эпизод 2019 года!
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