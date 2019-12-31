Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился

Сжиженный природный газ вышел на широкую международную арену около десяти лет назад. Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома. Сегодня, спустя декаду, можно дать объективную оценку успешности внедрения СПГ и перспективам завоевания мирового господства. Разберем основные постулаты, которые приводят в качестве несомненных достоинств данного вида топлива.
Вначале короткая справка. Технология сжижения природного газа отработана давно. Еще в 1915 году американский промышленник Годфри Кэбот запатентовал метод хранения газа в жидком состоянии в условиях низких температур. Первый профильный завод был построен в США спустя три года, причем основной задачей предприятия было вовсе не сжижение, а выделение гелия. В те времена о трансатлантической торговле газом никто и не мечтал, решалась задача длительного хранения крупных запасов топлива. Почти полвека сжижение рассматривалось лишь как одна из технологий нефтехимического сектора, а на рынке энергоносителей безраздельно властвовал уголь, который чуть позднее стала теснить нефть, а затем и газ. Самый обычный, не сжиженный.
Массовая добыча газа развернулась в середине 1970-х, больше всех газа из недр тогда выкачивали США, Канада, Голландия и Великобритания. С распадом СССР в десятку главных мировых производителей также попали Россия, Туркменистан и Узбекистан, причем первая сразу же взобралась на верхнюю строчку.
С течением времени стабильно росли и объемы добываемого газа. Например, в 2000 году первая тройка стран произвела: Россия — 573 миллиарда кубометров газа, США — 544 миллиарда, Канада — 182 миллиарда. В 2010 году: Россия — 657 миллиардов, США — 604 миллиарда, Канада — 160. А в 2018-м: США — 864 миллиарда, Россия — 741 миллиард, Иран — 232 миллиарда.
Количественный рывок Соединенных штатов обусловлен именно ростом производства СПГ, хотя в гонку американцы включились очень поздно. К примеру, на момент открытия первой линии сжижения на терминале Sabine Pass в 2016 году у Катара уже было четырнадцать аналогичных объектов. Да что там, даже у Австралии было уже три полноценных завода.
Экология
Газ сжиженный, как и газ обычный, позиционировался, как волшебная таблетка для экологии. Воротилы бизнеса убедили весь мир, что грязный уголь можно и нужно заменять голубым топливом. Это должно было критически снизить уровень загрязнения воздуха в крупных городах, а также замедлить глобальное потепление. Вышло все слегка не так.
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Страны, плотно сидящие на угольной игле, как, например, Китай, Польша или Индия, не торопятся перепрофилировать собственную энергетику и экономику. Хотя бы потому, что уголь намного дешевле СПГ, его много и он лежит прямо под ногами. Что касается выбросов парниковых газов, то и тут применение СПГ проблему не решило. Дело в том что при сжигании газа в атмосферу попадают объемы двуокиси углерода лишь на треть меньше, чем при сжигании угля. Но есть и еще один критический фактор — использование сжиженного газа подразумевает утечки метана, что нагревает атмосферу в пятьдесят раз сильнее.
Рабочие места
Когда СПГ только начинали выводить на широкий рынок, люди и компании, продвигавшие новый тип топлива, утверждали, что развитие отрасли даст "сотни тысяч новых рабочих мест". В реальности все вышло слегка не так. Современные СПГ-заводы крайне технологичны и для обеспечения работы самого крупного из них достаточно штата в две с половиной тысячи человек. Но кадры это очень узкоспециализированные, требуют долгой и дорогостоящей подготовки. То есть расширение отрасли не "высушит" биржи труда, заполненные зачастую специалистами среднего и низкого уровня подготовленности.
Для примера можно взять канадскую провинцию Британская Колумбия, где сжижением активно занялись пять лет назад. Газовщики обещали, что СПГ-отрасль закроет более 10% безработицы, но на сегодняшний день на профильных предприятиях, включая буровые вышки и платформы, работает всего 1% населения провинции. Для сравнения, в этой же Британской Колумбии в сфере здравоохранения трудится каждый пятый житель.
Азия спасет СПГ
Все производители и трейдеры хотят работать на рынках Восточной Азии, просто потому, что он считается премиальным, то есть с самым высоким спросом и уровнем цен. Подавляющую часть СПГ (до 80%), поступающего в ВА, выкупают четыре страны: Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань. Однако объем торговли сжиженным газом в этом регионе в последние годы падает. Связано это с тем, что Япония вернула в строй почти все свои атомные электростанции, которые были "потушены" после аварии на Фукусиме. Аналогичная тенденция и в Корее. Китай вообще делает комплексную ставку на все виды энергетики сразу. В ближайшее время заработает российский газопровод "Сила Сибири" и уже согласовано строительство его второй ветки — тогда в Китай потечет более дешевый трубопроводный газ. Кроме этого, Пекин масштабно наращивает мощность своей угольной генерации. На текущий момент суммарная мощность угольных станций КНР превышает 970 гигаватт. Для понимания динамики: за последние двадцать лет этот показатель вырос в четыре раза. Но основная причина, по которой Китай постоянно уменьшает импорт СПГ, — это развитие собственной добычи. Если в 1995 году китайцы добывали всего 18 миллиардов кубометров газа, то в 2015-м этот показатель перевалил за 115 миллиардов.
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Еще немного цифр, чтобы подчеркнуть трансформацию азиатского рынка. Пиковый объем импорта СПГ в Китай пришелся на 2017 год, тогда было закуплено 48 миллиардов кубометров СПГ. В 2018-м импорт упал до 29 миллиардов, а год уходящий завершается с показателем 17 миллиардов. Аналитическое агентство Global Platts прогнозирует падение импорта СПГ в Китай до трех-четырех миллиардов кубометров уже к 2024 году.
Ну и, наконец, ключевое.
Прибыль
Если у кого-то вдруг появится желание понять основы газового рынка, прибыльность контрактов и прочие детали, он, скорее всего, капитулирует буквально на первом шаге своего исследования. Данные по контрактам обычно закрыты, плюс в разных регионах и странах используется разная метрическая система, что запутывает ситуацию до предела. Попробуем максимально просто разобраться в стоимости единицы объема СПГ, а также в том, сколько прибыли он способен принести производителям. Опираться будем на данные текущего лидера рынка — США.
Стоимость 1 BTU (British Thermal Unit) на момент написания статьи составляла 2,46 доллара. Кстати, как хорошо видно, это один из наиболее низких показателей за последние двадцать лет. Чтобы перейти в привычную для нас метрическую систему, применим коэффициент 38,3 и получим стоимость газа за тысячу кубометров — 94 доллара. Это цена непосредственно на месторождении, далее газ нужно доставить на завод. Стандартной считается стоимость в 13 долларов. Расходы на сжижение тоже известны — 90 долларов. Еще пять долларов за перекачку в резервуары и трехпроцентная надбавка на потери при испарении, еще три доллара. Складываем все вместе и получаем 205 долларов за тысячу кубометров вожделенного топлива. Но это не отпускная цена для потребителей, перед нами себестоимость.
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Если говорить конкретно про спотовый рынок, то дальше ситуация еще интереснее. На рынок с готовым продуктом выходят трейдеры и они (сюрприз!) хотят получать прибыль. Средней по рынку считается маржа в 10%. Что касается перевозок СПГ, то мировой флот газовозов не так уж велик, еще меньше судов находится в единомоментном доступе, чтобы выполнить срочный контракт. В прошлом году условиями стандартного спотового соглашения подразумевался фрахт газовоза на срок не менее пятнадцати суток — именно столько требуется в среднем для того, чтобы дойти из пролива Сабин в штате Техас до британского Саутгемптона. Год назад за транспортировку тысячи кубометров газа просили пять долларов, в уходящем 2019-м на фоне СПГ-ажиотажа цена выросла втрое.
Стоит ли на фоне такой математики удивляться, что по результатам четвертого квартала 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го) объемы прокачки обычного трубопроводного газа через ГТС Украины выросли сразу на 41%?
И теперь мы подходим к самому главному вопросу — почему же СПГ, в особенности американский, считают самым востребованным и прибыльным типом топлива, если, как мы выяснили, его цена превышает 220 долларов, но на мировых рынках в 2019 году сжиженный газ торговался в среднем по 170 долларов? Ответа на этот вопрос нет, точнее, его наверняка знают соответствующие руководители, но хранят гробовое молчание, да и финансовая отчетность американских СПГ-компаний строго засекречена.
Можем лишь предположить, что в глобальной геополитической войне хороши любые средства и, чтобы подкузьмить оппонентам, можно некоторое время поработать себе в убыток. Ясно лишь одно — сжиженный природный газ вовсе не панацея и вряд ли станет таковым.