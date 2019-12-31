Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T03:24+0300
https://ria.ru/20191231/1562929589.html
Наступление Нового 2020 года в странах мира по московскому времени
https://cdn24.img.ria.ru/images/156248/16/1562481611_0:329:3056:2048_1036x0_80_0_0_94c068f6871ecb417ded1da5f52cb0d9.jpg
РИА Новости

Наступление Нового 2020 года в странах мира по московскому времени

03:24 31.12.2019
236
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГотовое елочное украшение, изготовленное на фабрике "Стиль Студия" в Москве
Готовое елочное украшение, изготовленное на фабрике Стиль Студия в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Москве 31 декабря 2019 года, 13 часов
Первыми территориями, встречающими новый 2020 год, будут остров Рождества (Кирибати), расположенный в центральной части Тихого океана, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.
В Москве 31 декабря, 13 часов 15 минут
Новый 2020 год приходит на острова Чатем (или Рекоху), которые входят в состав Новой Зеландии.
В Москве 31 декабря, 14 часов
Новый год наступает в Новой Зеландии, Фиджи, на острове Раваки (находится в архипелаге Феникса и принадлежит Кирибати), островах Тонга.
В Москве 31 декабря, 15 часов
Новый год приходит на Маршалловы острова, в Науру, Тувалу, в город Баирики, расположенный на атолле Тарава в центральной части Тихого океана (Кирибати).
В Москве 31 декабря, 16 часов
Новый год наступает в австралийских городах Сидней (штат Новый Южный Уэльс), Мельбурн (штат Виктория), Канберра (Австралийская столичная территория), Хобарт (штат Тасмания), на территории Джервис-Бей (Австралия), на острове Лорд-Хау (Австралия), на Соломоновых островах, в Новой Каледонии, Вануату.
В Москве 31 декабря, 16 часов 30 минут
Новый год приходит в австралийский город Аделаиду (штат Южная Австралия).
В Москве 31 декабря, 17 часов
2020 год наступает на острове Гуам (расположен в западной части Тихого океана и входит в состав США), в Содружестве Северных Марианских островов, в государстве Папуа-Новая Гвинея и австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд).
В Москве 31 декабря, 17 часов 30 минут
Новый год приходит в австралийский город Дарвин (Северная территория).
В Москве 31 декабря, 18 часов
2020 год наступает в Восточном Тиморе, КНДР, Республике Корее, Японии, на островах Палау, в индонезийских городах Амбон, Джаяпура, Тернате.
В Москве 31 декабря, 19 часов
Новый год приходит в Бруней, Китай, Гонконг (специальный административный район Китая), Малайзию, Сингапур, Филиппины, на острова Бали (Индонезия) и Тайвань (провинция Китая), в индонезийские города Баликпапан, Купанг, Манадо, Матарам, в монгольские города Улан-Батор и Чойбалсан, в австралийский город Перт (штат Западная Австралия).
В Москве 31 декабря, 20 часов
2020 год встречают во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде, на островах Ява и Суматра (Индонезия).
В Москве 31 декабря, 20 часов 30 минут
Новый год приходит в Мьянму (бывшая Бирма), на Кокосовые острова (Австралия).
В Москве 31 декабря, 21 час
2020 год наступает в Бангладеш, Бутане, Киргизии, в казахстанских городах Астана и Алма-Ата.
В Москве 31 декабря, 21 час 15 минут
Новый год приходит в Непал.
В Москве 31 декабря, 21 час 30 минут
Новый год наступает в Индии и на Шри-Ланке.
В Москве 31 декабря, 22 часа
2020 год приходит на Мальдивы, Французские Южные и Антарктические территории, в Пакистан, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, в казахстанские города Актобе и Актау.
В Москве 31 декабря, 22 часа 30 минут
Новый год встречают в Афганистане.
В Москве 31 декабря, 23 часа
Новый год приходит в Азербайджан, Армению, Грузию, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, на Сейшельские острова, остров Маврикий, на вулканический остров Реюньон (владения Франции).
В Москве 31 декабря, 23 часа 30 минут
Новый год наступает в Иране.
В Москве 1 января 2020 года, 00 часов
Новый год приходит в Бахрейн, Белоруссию, Джибути, Ирак, Йемен, Катар, Кению, Кувейт, Мадагаскар, Майотту (владения Франция), Саудовскую Аравию, Сомали, Танзанию, Турцию, Уганду, Эритрею, Эфиопию, на Коморские острова.
В Москве 1 января, 1 час ночи
Новый год встречают в Болгарии, Ботсване, Бурунди, Греции, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Иордании, Кипре, Латвии, Лесото, Ливане, Ливии, Литве, Малави, Мозамбике, Молдавии, Намибии, Палестине, Руанде, Румынии, Свазиленде, Сирии, Судане, Украине, Финляндии, Эстонии, ЮАР, в городах Лубумбаши, Ликаси и Гома (Демократическая Республика Конго).
В Москве 1 января, 2 часа
Новый год приходит в Австрию, Албанию, Алжир, Анголу, Андорру, Бельгию, Бенин, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Венгрию, Габон, Германию, Гибралтар, Данию, Западную Сахару, Испанию, Италию, Камерун, Конго (Браззавиль), Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Нигер, Нигерию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Сан-Марино, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению, Тунис, Францию, Хорватию, Центральноафриканскую Республику, Чад, Черногорию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Экваториальную Гвинею, в город Киншаса (Демократическая Республика Конго).
В Москве 1 января, 3 часа
2020 год встречают в Буркина-Фасо, Сан-Томе и Принсипи, Великобритании, Гамбии, Гане, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Ирландии, Исландии, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Мавритании, Мали, Португалии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Того, на Канарских островах (принадлежат Испании) и Фарерских островах (автономный регион Дании).
В Москве 1 января, 4 часа
Новый год приходит на Кабо-Верде и Азорские острова (Португалия).
В Москве 1 января, 5 часов
Новый год отмечают в Фернанду-ди-Норонья (Бразилия).
В Москве 1 января, 6 часов
Новый год приходит в Аргентину, Парагвай, Суринам, Уругвай, Французскую Гвиану, Чили, на Фолклендские острова, в столицу Гренландии – Нуук (Дания), бразильские города Салвадор (штат Баия), Ресифи (штат Пернамбуку), Масейо (штат Алагоас), Макапа (штат Амапа), Форталеза (штат Сеара), Сан-Луис (штат Мараньян), Белен (штат Пара), Жуан-Песоа (штат Параиба), Терезина (штат Пиауи), Натал, Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Норти), Аракажу (штат Сержипи), Палмас (штат Токантинс), Витория (штат Эспириту-Санту), Сан-Пауло (штат Сан-Паулу), Гояния (штат Гояс), Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс), Бразилиа (Федеральный округ), Куритиба (штат Парана), Флорианополис (штат Санта-Катарина) и Рио-де-Жанейро.
В Москве 1 января, 6 часов 30 минут
Новый год встречает канадский город Сент-Джонс (провинции Ньюфаундленд и Лабрадор).
В Москве 1 января, 7 часов
Новый год приходит в Ангилью, Антигуа и Барбуду, Барбадос, Боливию, Венесуэлу, Гайану, Гваделупу, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Мартинику (заморский департамент Франции в Карибском море), Монтсеррат (Великобритания), Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Тринидад и Тобаго, на Бермудские острова, Британские Виргинские острова, на остров Аруба (Нидерланды), в бразильские города Боа-Виста (штат Рорайма), Манаус (штат Амазонас), Куяба (штат Мату-Гросу), Кампу Гранде (штат Мату-Гроссу-ду-Сул), Порту-Велью (штат Рондония), в канадские города Галифакс (провинция Новая Шотландия), Шарлоттаун (провинция Остров Принца Эдуарда) и Сент-Джон (провинция Нью-Брунсвик).
В Москве 1 января, 8 часов
Новый год встречают в Гаити, Колумбии, Кубе, Панаме, Перу, Эквадоре, Ямайке, в восточной части США (в городах Нью-Йорк, Вашингтон (штат Нью-Йорк), Индианаполис (штат Индиана), Франкфорт (штат Кентукки), Атланта (штат Джорджия), Колумбус (штат Огайо), Чарлстон (штат Западная Вирджиния), Ричмонд (штат Вирджиния), Конкорд (штат Нью-Хэмпшир), Трентон (штат Нью-Джерси), Филадельфия (штат Пенсильвания), Роли (штат Северная Каролина), Колумбия (штат Южная Каролина), Провиденс (штат Род-Айленд), Монтпилиер (штат Вермонт), Таллахасси, Майами (штат Флорида), Детройт (штат Мичиган), Бостон (штат Массачусетс), Огаста (штат Мэн), Аннаполис, Балтимор (штат Мэриленд), Хартфорд (штат Коннектикут), Довер (штат Делавэр) и других), в восточной части Канады (в городах Квебек, Монреаль (провинция Квебек), Оттава, Торонто (провинция Онтарио). Икалуит (провинция Нунавут) и других), в мексиканских городах Канкун, Четумаль (штат Кинтана-Роо), в бразильском городе Риу-Бранку (штат Акри), на острове Пасхи (Чили), Багамских островах, Каймановых островах (заморская территория Великобритании в Карибском море).
В Москве 1 января, 9 часов
Новый год наступает в Белизе, Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре, центральной части США (в городах Пирр (штат Южная Дакота), Бисмарк (штат Северная Дакота), Топика, Уичито (штат Канзас), Линкольн (штат Небраска), Оклахома-Сити (штат Оклахома), Остин, Хьюстон (штат Техас), Сент-Пол (штат Миннесота), Де-Мойн (штат Айова), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Литл-Рок (штат Арканзас), Батон-Руж, Новый Орлеан (штат Луизиана), Мадисон (штат Висконсин), Чикаго (штат Иллинойс), Джексон (штат Миссисипи), Монтгомери (штат Алабама), Нашвилл, Мемфис (штат Теннесси) и других), в восточной части Мексики (в городах Мехико (Федеральный округ), Акапулько (штат Герреро), Мерида (штат Юкатан), а также штатах Агуаскальентес, Веракрус, Гуанахуато, Дуранго, Идальго, Кампече, Керетаро, Коауила, Колима, Мехико, Мичоакан, Морелос, Нуэво-Леон, Оахака, Пуэбла, Сакатекас, Сан-Луис-Потоси, Табаско, Тамаулипас, Тласкала, Халиско, Чьяпас), в канадских городах Реджайна (провинция Саскачеван) и Виннипег (провинция Манитоба), на Галапагосских островах, принадлежащих Эквадору.
В Москве 1 января, 10 часов
Новый год приходит в канадские города Калгари, Эдмонтон (провинция Альберта), Аклавик (провинция Северо-западные территории), в американские города Альбукерке, Санта-Фе (штат Нью-Мексико), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Денвер (штат Колорадо), Бойсе (штат Айдахо), Финикс (штат Аризона), Хелена (штат Монтана) и другие), в мексиканских штатах Наярит, Южная Нижняя Калифорния, Синалоа, Сонора и Чиуауа.
В Москве 1 января, 11 часов
Новый год встречают в американских городах Анахайме, Лос-Анджелесе, Лонг-Биче, Стоктоне, Самоа, Окленде, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон), Лас-Вегасе, Карсон-Сити (штат Невада), Портленде (штат Орегон), в канадских городах Ванкувер, Суррей (провинция Британская Колумбия), Уайтхорс (провинция Юкон), в мексиканских городах Тихуана и Мехикали (штат Нижняя Калифорния), на островах Питкэрн (заморская территория Великобритании в Тихом океане).
В Москве 1 января, 12 часов
Новый год приходит в штат Аляска (США).
В Москве 1 января, 12 часов 30 минут
Новый год встречают на острове Нуку-Хива (Маркизские острова, Французская Полинезия).
В Москве 1 января, 13 часов
Новый год наступает на Гавайских островах (США), острове Адак (группа Алеутских островов, Аляска, США), островах Кука, острове Таити (Французская Полинезия), на архипелаге Туамоту (Французская Полинезия).
В Москве 1 января, 14 часов
Новый 2020 год встречают в островном государстве Ниуэ.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
100000
Обсудить 0
Новый ГодСправкиВ мире
Рекомендуем
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
"Уральские пельмени"потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора
Кадр из фильма Эта прекрасная жизнь
Составлен список фильмов, которые стоит посмотреть на праздниках
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич осудил слова американского посла о Второй мировой войне
Выход в открытый космос
Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Путин уверен, что 2020 год поспособствует сближению России и Японии
Газораспределительная станция в Львовской области
В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Forbes назвал санкции против "Северного потока – 2" запоздавшими
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
Могила Галины Волчек на Новодевичьем кладбище
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Автопортрет Франсиско Гойи
Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Путин поздравил Мадуро с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин поблагодарил Макрона за сотрудничество и поздравил с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Новым годом
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии
07:54На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных
07:49Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
07:39Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции
07:35СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan
07:30На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
07:16Шувалов рассказал о главных качествах Путина
07:10Помпео заявил, что США готовы снова ударить по "проиранским силам"
07:04Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз
06:56СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
06:54Киркоров вступился за детей, которых обвинили в "вещизме"
06:52Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
06:49Упавшей с высоты приморской акробатке провели вторую операцию
06:46Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
06:42Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя
06:34Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
06:34Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
06:31Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
06:28В Китае распространяется неизвестная пневмония
06:19В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Лента новостейМолния