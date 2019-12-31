Наступление Нового 2020 года в городах России по московскому времени

В Москве 31 декабря 2019 года 15 часов
Новый год наступает в Петропавловске-Камчатском, Анадыре.
В Москве 31 декабря 2019 года 16 часов
Новый год наступает в Северо-Курильске, Магадане, Южно-Сахалинске.
В Москве 31 декабря 2019 года 17 часов
Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке.
В Москве 31 декабря 2019 года 18 часов
Новый год наступает в Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите.
В Москве 31 декабря 2019 года 19 часов
Новый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.
В Москве 31 декабря 2019 года 20 часов
Новый год наступает в Хатанге, Дудинке, Норильске, Красноярске, Кемерове, Кызыле, Абакане, Томске, Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске.
В Москве 31 декабря 2019 года 21 час
Новый год наступает в Омске.
В Москве 31 декабря 2019 года 22 часа
Новый год наступает в Салехарде, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске, Сургуте, Перми, Кудымкаре, Уфе, Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени.
В Москве 31 декабря 2019 года 23 часа
Новый год наступает в Самаре, Ижевске, Астрахани, Саратове, Ульяновске, Волгограде.
В Москве 31 декабря 2019 года 24 часа
Новый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Вологде, Воронеже, Грозном, Иванове, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Элисте, Ярославле.
В Москве 1 января 2020 года 1 час
Новый год наступает в Калининграде.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников