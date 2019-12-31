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Новогодняя ночь, о которой ничего не знают обычные люди
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РИА Новости

Новогодняя ночь, о которой ничего не знают обычные люди

08:00 31.12.2019 (обновлено: 08:13 31.12.2019)
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© Роскосмос/Антон ШкаплеровКосмонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин поздравляют к Новым годом с борта МКС. 31 декабря 2017 год
Космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин поздравляют к Новым годом с борта МКС. 31 декабря 2017 год
© Роскосмос/Антон Шкаплеров
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Мариам Кочарян. Полярники, подводники, космонавты — представители этих профессий зачастую встречают Новый год вне дома, месяцами не видят близких, рискуют жизнью. Однако, как и все земляне, они тоже ждут новогоднего чуда. РИА Новости записало монологи тех, кто по долгу службы отмечает праздник вдали от родных и друзей.

Виктор Меркулов, полярник, океанолог, ученый Арктического и антарктического научно-исследовательского института

"Новый год для полярника — передышка в суете рабочих дней. Мы зимуем не менее восьми месяцев в году. Вокруг — лед и снег, температуры до минус сорока, и ветры иногда от 25 метров в секунду. Полярный день приходит на смену ночи. С трудом осознаешь, в каком часовом поясе находишься. Исследования проводятся на архипелаге Северная Земля. Это островная станция. Нас всего 20 человек. Состав исключительно мужской. До ближайшего города Хатанги (Красноярский край. — Прим. ред.) не менее 800 километров.
© Фото из личного архива Виктора Меркулова Полярник Виктор Меркулов
Полярник Виктор Меркулов
© Фото из личного архива Виктора Меркулова
Полярник Виктор Меркулов
Мы оторваны от Большой земли. Поэтому надо быть всегда начеку и следить за здоровьем: не переохлаждаться, высыпаться и быть осторожными. Ведь к нам часто приходят хозяева Арктики — белые медведи. Они могут быть очень опасны. Но у нас есть средства для борьбы с ними: наши защитники — собаки, на крайний случай — тяжелая транспортная техника. В канун Нового года мы, как и все россияне, режем салаты, лепим пельмени, украшаем кают-компанию елкой, гирляндами, мишурой. Вместо фейерверков запускаем в небо праздничные сигнальные ракеты. Но спиртное не пьем. Максимум можем себе позволить один бокал шампанского — не более.
© Фото из личного архива Виктора Меркулова Полярники в кают-компании
Полярники в кают-компании
© Фото из личного архива Виктора Меркулова
Полярники в кают-компании
У меня есть девушка, ждет в Петербурге. Мы шлем друг другу длинные письма по электронной почте. В них я рассказываю о полярной жизни, иногда даже получается в стихах. Я скучаю: очень тяжело праздновать Новый год без родных и близких, да и еще в таких условиях. Тем более в чисто мужской компании.

В целом нам, конечно, легче, чем предшественникам, — у нас есть связь. Мы в любое время можем позвонить родным, вызвать в случае чрезвычайной ситуации вертолет. Но чувство оторванности от мира не покидает.

© Фото из личного архива Виктора Меркулова Полярники с собаками
Полярники с собаками
© Фото из личного архива Виктора Меркулова
Полярники с собаками
Полярник — это состояние души. Когда-то я поймал себя на мысли, что во время экспедиций я будто выхожу из матрицы, как в том самом фильме. И в современном мире это нужно, чтобы набраться сил, подумать о жизни, лучше познать себя в ожидании рождественского чуда".

Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель, полковник ВВС

"Тридцать первое декабря — обычный рабочий день на МКС. Мы делаем 16 витков в сутки вокруг Земли. Большинство коллег — иностранцы. Но праздник отмечаем вместе. В канун Нового года ЦУП (Центр управления полетами. — Прим. ред.) не загружает нас излишней работой. За несколько часов до полуночи режем оливье в специальных пакетах, достаем из бонус-контейнеров чай, кофе, шоколад. Съестные припасы состоят в основном из колбасы, мандаринов, сыра. Можно употреблять практически все, кроме алкоголя. На борту сухой закон. Также мы всегда смотрим "Иронию судьбы", загадываем друг другу загадки, гоняем на беговой дорожке под новогодние песни. У нас есть елка, игрушки, колпачки — весь праздничный антураж. Обычно елочка висит вверх тормашками. Но в целом все как у всех. Только за окном — не снежинки, а безвоздушное пространство темно-синего цвета.
© Роскосмос/Антон ШкаплеровКосмонавт Антон Шкаплеров готовится к Новому году на борту Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров готовится к Новому году на борту Международной космической станции
© Роскосмос/Антон Шкаплеров
Космонавт Антон Шкаплеров готовится к Новому году на борту Международной космической станции
Три раза я праздновал Новый год на МКС. Скажу откровенно: это настоящее чудо! Мы пролетаем Землю с востока на запад. Поэтому отмечаем сначала по японскому времени, а потом по российскому, двигаясь в сторону Америки. Самое необычное — подарки, которые доставляют с Земли на грузовом корабле. На них написано: "Вскрыть 31 декабря". Там запаяны сюрпризы от родных и близких. А иногда и от незнакомых людей, которые желают нам удачного полета. Помню, как дочь отправила всему экипажу футболки с нашим изображением в новогодних костюмах — очень трогательно!
© РоскосмосКосмонавт Антон Шкаплеров на борту МКС. 2014 год
Космонавт Антон Шкаплеров на борту МКС. 2014 год
© Роскосмос
Космонавт Антон Шкаплеров на борту МКС. 2014 год

Никогда не забуду, как однажды на пакеты с обычным соком мы наклеили этикетки советского шампанского — было похоже на настоящее. Оливье получился довольно вкусный, коллегам-иностранцам тоже понравился. Грустно, что хлопушки и бенгальские огни не зажжешь — опасно. Зато у нас круглосуточно работают спутниковые телефоны, есть интернет — со связью проблем нет.

© Фото : Антон ШкаплеровСок с этикеткой "Советское шампанское" на борту МКС
Сок с этикеткой Советское шампанское на борту МКС
© Фото : Антон Шкаплеров
Сок с этикеткой "Советское шампанское" на борту МКС
Признаюсь, каждый раз меня удивляет то, что именно я тот самый человек, который оторван от Земли, в невесомости, но при этом я и есть частичка мира среди семи миллиардов землян. Я одновременно и принадлежу, и не принадлежу к их числу. Вот это чудо! Настоящее новогоднее чудо".

Олег Чурочкин, моряк-подводник, старший мичман

"Я родился в Пензе. С детства мечтал о море, поэтому и посвятил себя боевой службе. Мой стаж — 23 года. Мне посчастливилось шесть раз встречать Новый год на подводной лодке. Важно понимать, что вне зависимости от любого праздника все члены экипажа находятся на боевых постах. Тридцать первое декабря не исключение. За несколько дней проводим генеральную приборку отсеков: драим палубу, вытираем всю пыль. Как правило, новогодняя вахта начинается на час раньше для первой смены, чтобы третья тоже успела к празднику. За несколько минут до боя курантов нас поздравляет командир экипажа по общекорабельной трансляции. Главная предновогодняя традиция — лепка пельменей. Так заведено и на Северном флоте, и на Тихоокеанском. Это делается строго посменно.
© Фото из личного архива Олега ЧурочкинаОлег Чурочкин
Олег Чурочкин
© Фото из личного архива Олега Чурочкина
Олег Чурочкин
Каждый моряк перед тем, как выйти в море, имеет право взять с собой припасы к Новому году. Многие берут грибочки, маринованные огурцы, конфеты. На базе мы всегда скидываемся деньгами, чтобы закупиться на местном рынке свежими фруктами и овощами. К столу приглашается весь экипаж. Если служба выпадает под Новый год, заранее берем с собой игрушки и гирлянды. У нас две елки. Одна стоит в столовой личного состава, вторая — в кают-компании. А вот каюты мы не украшаем.
© Фото из личного архива Олега ЧурочкинаЭкипаж подводной лодки
Экипаж подводной лодки
© Фото из личного архива Олега Чурочкина
Экипаж подводной лодки

За застолье отвечают коки, судовые повара. Они готовят огромные пироги с разными начинками, делают торты, режут салаты — оливье, винегрет, витаминный. Нам положено пятьдесят граммов красного вина в день, в том числе и на Новый год. Обычно на праздничном столе — шпроты, красная икра, балык, шоколад. Также должны быть фрукты и ягоды: яблоки, мандарины, голубика, клубника. Вообще, у нас самый сильный паек.

© Фото из личного архива Олега ЧурочкинаОлег Чурочкин в молодости
Олег Чурочкин в молодости
© Фото из личного архива Олега Чурочкина
Олег Чурочкин в молодости
Каждая боевая смена лодки готовит небольшой новогодний концерт. Кто-то играет на гитаре, кто-то стихи читает, танцует или поет. Главное — не слишком громко. Звуки в воде сильно расходятся, нас могут засечь акустики, те, кто прослушивают шумы океана в поиске других кораблей. Признаюсь, мы все любим песни Высоцкого. Как известно, на корабле нет женщин. Поэтому Снегурочку выбираем из самых тощих, а Деда Мороза — из рослых. Однажды роль Снегурки сыграл наш матрос из Узбекистана. Получилось очень смешно и колоритно. По давно сложившейся традиции, каждая смена готовит свою стенгазету и так называемый боевой листок с поздравительными стихами. Никогда не забуду, как мы всю ночь вырезали лица членов экипажа, наклеивали на лист и подписывали изображения смешными историями, подсмотренными из жизни. Все хватались за животы. Подводники никогда не унывают, хоть и нет рядом родных. Ведь вахта не дремлет! А Новый год — хороший повод собраться вместе всем экипажем и немного отвлечься от военной службы".
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Спортсмены и команды
Подводник (Ярославль)
Новый ГодДед МорозМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиАнтон ШкаплеровМоскваОбщество
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