Тачки, деньги, острова: как зарабатывают фейк-миллионеры из соцсетей

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Дорогие яхты, элитные иномарки, зарубежные курорты и девушки модельной внешности — социальные сети переполнены пабликами, в которых 20-летние "миллионеры" обещают поделиться секретами быстрого, а главное, легального обогащения. Разумеется, не бесплатно. Однако на деле, по мнению экспертов, дорогая атрибутика не более чем фикция, а закрытые платные курсы — обычный мотивационный тренинг. О том, почему тысячи пользователей продолжают попадаться на эту удочку, а полиция не может привлечь администраторов групп к уголовной ответственности, — в материале РИА Новости.

Красивая жизнь

Трейдерство, букмекерские ставки, государственные аукционы по банкротству и другие тендеры — если постичь все премудрости заработка на этих платформах, то, как уверяют молодые "миллионеры" из социальных сетей, уже в скором времени можно будет летать на частном самолете, дегустировать коктейли на побережье океана и ни в чем себе не отказывать.

Для этого надо лишь пройти курс обучения, стоимость которого колеблется от пяти до десяти тысяч рублей. Если участник тренинга обладает гибким умом, то, по словам админов, уже в недалеком будущем он сможет легко зарабатывать до тысячи долларов в день, а то и больше.

При этом организаторы обучения всячески пытаются отбить у людей желание устроиться на обычную работу. Аргументы, как правило, железобетонные: зачем трудиться "на дядю" за копейки, если в день можно получать столько, сколько среднестатистический работник зарабатывает за месяц.

"В последнее время в социальных сетях действительно появилось много групп, организованных псевдомиллионерами, — объясняет РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Эти деятели позиционируют себя как успешные коммерсанты, но на самом деле их основной бизнес — платные обучающие курсы. Как правило, это довольно странные тренинги. Там рассказывают о мотивации, а не о реальных тонкостях предпринимательства".

По словам Зыкова, львиная доля заработанных денег у таких "бизнесменов" уходит на имитацию жизни успешного человека. То есть даже не на покупку, а всего лишь аренду luxury-атрибутов: дорогих иномарок, брендовой одежды, швейцарских часов и других соответствующих аксессуаров.

"Псевдомиллионер может на несколько дней съездить в какую-нибудь южную страну, например Таиланд, — добавляет Владимир. — Записать сотню видеороликов, а потом выкладывать их на протяжении года, делая вид, что живет на райских островах. Это легенда позволяет создавать видимость красивого и беззаботного существования, а также вести курсы онлайн, избегая встреч с учениками. Но некоторые в итоге действительно уезжают из России, потому что обманули слишком многих людей и теперь попросту боятся здесь оставаться".

Клубы для "избранных"

"Я вступил в одну из закрытых групп по направлению "таргетинг" (рекламная деятельность в интернете. — Прим. ред.), заплатив пять тысяч рублей, — делится опытом один из участников "секретных" тренингов. — Никаких полезных знаний не приобрел. Только наслушался удивительных рассказов о том, как, вложив пару тысяч, можно заработать пятьдесят. Без подробностей. Вся эта информация есть в интернете в открытом доступе".

Большинство подписчиков таких пабликов, опрошенных Ассоциацией пользователей соцсетей, уверяют, что зря потратили деньги. Однако нашлись и те, кто считает, что из полученного материала все же можно извлечь что-то ценное.

"Я пообщалась со многими людьми, выслушала советы, истории о различных методах заработка, — сообщила другая слушательница онлайн-курсов. — Думаю, что эта информация полезна, если уметь ею грамотно воспользоваться".

Так или иначе, некоторые сообщества насчитывают не одну тысячу членов, готовых расстаться с реальными деньгами ради, мягко говоря, туманных перспектив.

"К сожалению, очень многие верят в сказку, — добавляет Зыков. — Они думают, что в интернете есть люди, обладающие тайными знаниями о быстром и легком заработке. В таких случаях надо включать критическое мышление и тщательно проверять всю информацию, которую доносят лжемиллионеры".

Миллионеры из трущоб

И хотя многие пытаются вернуть потраченные впустую деньги, обращаться в таких случаях в правоохранительные органы бесполезно, уверен Зыков. Факт мошенничества доказать очень сложно: человек заплатил за обучающий тренинг или вступление в закрытую группу, а помогло это обогатиться или нет, уже зависит от таланта и упорства покупателя услуги.

Впрочем, в январе 2019-го фигурантом сразу двух уголовных дел по статьям "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой" и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" стал администратор популярного паблика "Типичный миллионер" Дмитрий Ладесов.

© Группа в ВКонтакте "Типичный Миллионер" Администратор паблика "Типичный миллионер" Дмитрий Ладесов © Группа в ВКонтакте "Типичный Миллионер" Администратор паблика "Типичный миллионер" Дмитрий Ладесов

"С 2015 по 2017 год житель Белорецка организовал незаконный бизнес, связанный с образованием взрослых и детей, — сообщили в СУ СКР по Башкирии. — С этой целью он создал сообщества в социальной сети "ВКонтакте", где обучал и мотивировал людей, которые хотели стать предпринимателями, а также использовал эти ресурсы в качестве рекламных площадок. Членство в одной из групп было платным — чтобы изучать и пользоваться материалами, требовалось уплатить взнос в размере восьми тысяч рублей".

В общей сложности Ладесов получил свыше 3,5 миллиона рублей. Белорецкий межрайонный суд прекратил уголовное дело, применив к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: 25 тысяч рублей за незаконное предпринимательство и 15 тысяч — за отмывание денег.

Сам Дмитрий виновным себя не считает и продолжает активно развивать различные сообщества в соцсетях, насчитывающие сотни тысяч участников. При этом, когда на Ладесова завели уголовное дело, многие подписчики встали на его защиту.

"Еще один яркий пример — 24-летний псевдомиллионер Артем Маслов, — отмечает Зыков. — Свою легенду он построил на том, что якобы еще в 18-летнем возрасте заработал миллионы на продаже металла. При этом он даже не мог вернуть 40 тысяч рублей, взятые в долг у бабушки своей девушки. Погасил его, только когда состоялся суд, а история попала в СМИ. Однако он успел неплохо заработать на своих тренингах и сейчас живет в Эмиратах".