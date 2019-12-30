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2019-12-31T01:19+0300
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В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
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РИА Новости

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

23:50 30.12.2019 (обновлено: 01:19 31.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".

"Плохо успевала в школе"

Слова американского дипломата вызвали удивление представителей МИД.
"Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты",- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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В Москве подчеркнули, что предпосылкой к войне стал Мюнхенский сговор, и, кроме того, ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны".
Также МИД напомнил, что США ежегодно голосует против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма.

"Защита польского мундира"

Российское посольство в Польше выступило с аналогичным комментарием.
"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - поинтересовались сотрудники миссии.
Также они прокомментировали позицию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ранее фактически возложившего ответственность за начало войны на Советский Союз. Дипломаты отметили, что все европейские страны не могли длительное время сопротивляться агрессору, и лишь СССР сумел дать Гитлеру настоящий отпор.
Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, счел слова Мосбахер оскорблением Франклина Рузвельта, называвшего "антигитлеровскую коалицию "объединенными нациями".
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"Заявление американского Посла в Польше Джорджетт Мосхабер – откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована", - написал он в фейсбуке.
До назначения послом в Польшу Мосбахер владела косметической фирмой. На текущей должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов американских фирм в Польше, а в официальных письмах неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительств.
Дискуссию о роли Польши и СССР во Второй мировой начал Владимир Путин, недавно напомнивший, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед войной вступили в сговор с фашистской Германией. Тогда президент также рассказал, что посол Польши в гитлеровской Германии Юзеф Липский поддерживал некоторые идеи Адольфа Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник.
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Вторая мировая война (1939-1945)Франклин РузвельтПольшаООНРоссияСШААдольф Гитлер
Популярные комментарии
Классический стиль МИДа РФ! Это сплошной троллинг, а не конструктивист, и больше ничего! На бюджетные деньги работники мида не то что корни пустили но и жир в районе мозга заимели.
31 декабря, 00:06
delmont67
8020452
Американские миллиардеры были главные спонсора Гитлера,которые вывели. Америку из великой экономической депрессии, развязав войну в Европе!
31 декабря, 00:03
gigant0009
6300011
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