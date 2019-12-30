В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла Польше Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".

"Плохо успевала в школе"

Слова американского дипломата вызвали удивление представителей МИД.

"Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты",- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В Москве подчеркнули, что предпосылкой к войне стал Мюнхенский сговор, и, кроме того, ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны".

Также МИД напомнил, что США ежегодно голосует против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма.

"Защита польского мундира"

Российское посольство в Польше выступило с аналогичным комментарием.

"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - поинтересовались сотрудники миссии.

Также они прокомментировали позицию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ранее фактически возложившего ответственность за начало войны на Советский Союз. Дипломаты отметили, что все европейские страны не могли длительное время сопротивляться агрессору, и лишь СССР сумел дать Гитлеру настоящий отпор.

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, счел слова Мосбахер оскорблением Франклина Рузвельта, называвшего "антигитлеровскую коалицию "объединенными нациями".

"Заявление американского Посла в Польше Джорджетт Мосхабер – откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована", - написал он в фейсбуке.

До назначения послом в Польшу Мосбахер владела косметической фирмой. На текущей должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов американских фирм в Польше, а в официальных письмах неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительств.