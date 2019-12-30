Мексиканские власти не намерены разрывать дипотношения с Боливией

МЕХИКО, 30 дек - РИА Новости. Глава администрации правительства Глава администрации правительства Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила в ходе пресс-конференции, что власти страны не намерены разрывать отношения с Боливией после дипломатического скандала и объявления посла персоной нон-грата.

"МИД не имеет намерений разрывать дипотношения с Боливией, посольство в Боливии продолжит свою работу", - сообщила Санчес Кордеро, трансляция велась на сайте администрации правительства.

Ранее персонами нон грата в Боливии были объявлены посол Мексики и дипломаты Испании , участвовавшие в инциденте у резиденции посла - им дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Испания в ответ немедленно объявила нежелательным нахождение на своей территории трёх боливийских дипломатов.

Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, которые участвовали в попытке тайного проникновения на территорию резиденции посла Мексики, оскорбили Боливию и должны покинуть страну. Он также обвинил дипломатов Испании в намерении вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров правительства экс-президента Эво Моралеса , запросивших политическое убежище и временно размещенных в резиденции посла.

МИД Испании объяснил присутствие дипломатов в посольстве Мексики визитом вежливости и отверг намерения вывезти кого-либо из резиденции посла. По информации испанских СМИ, под масками прятали лица телохранители посольства, состоящие в особой оперативной группе Национальной полиции.

Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики. По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.

МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.