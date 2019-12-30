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2019-12-30T23:48+0300
https://ria.ru/20191230/1563035180.html
Мексиканские власти не намерены разрывать дипотношения с Боливией
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РИА Новости

Мексиканские власти не намерены разрывать дипотношения с Боливией

23:48 30.12.2019
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© Fotolia / dan talsonМехико
Мехико
© Fotolia / dan talson
Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 30 дек - РИА Новости. Глава администрации правительства Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила в ходе пресс-конференции, что власти страны не намерены разрывать отношения с Боливией после дипломатического скандала и объявления посла персоной нон-грата.
"МИД не имеет намерений разрывать дипотношения с Боливией, посольство в Боливии продолжит свою работу", - сообщила Санчес Кордеро, трансляция велась на сайте администрации правительства.
Ранее персонами нон грата в Боливии были объявлены посол Мексики и дипломаты Испании, участвовавшие в инциденте у резиденции посла - им дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Испания в ответ немедленно объявила нежелательным нахождение на своей территории трёх боливийских дипломатов.
Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".
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Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, которые участвовали в попытке тайного проникновения на территорию резиденции посла Мексики, оскорбили Боливию и должны покинуть страну. Он также обвинил дипломатов Испании в намерении вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров правительства экс-президента Эво Моралеса, запросивших политическое убежище и временно размещенных в резиденции посла.
МИД Испании объяснил присутствие дипломатов в посольстве Мексики визитом вежливости и отверг намерения вывезти кого-либо из резиденции посла. По информации испанских СМИ, под масками прятали лица телохранители посольства, состоящие в особой оперативной группе Национальной полиции.
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Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики. По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.
МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииМИД МексикиЭво МоралесМИД Испании‎БоливияМексикаИспанияВ мире
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