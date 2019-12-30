В Венесуэлу прибыл груз из России с вакциной против гриппа

По его словам, "последняя партия в этом году" с 1,5 миллиона доз вакцины прибыла из России в понедельник ночью.
"Мы тесно сотрудничаем с Россией после того, как президент (Венесуэлы Николас Мадуро) заключил соглашение с российскими партнерами", - добавил заместитель министра.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в начале декабря доставила в Венесуэлу 200 тысяч упаковок медикаментов с инсулином, произведенных российской компанией "Герофарм". В 2019-2020 годах "Герофарм" поставит в страну более 5 миллиона упаковок продукции, отгрузки будут осуществляться ежемесячно. Эти объемы позволят обеспечить препаратом более 400 тысяч граждан Венесуэлы.