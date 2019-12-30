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В Венесуэлу прибыл груз из России с вакциной против гриппа
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РИА Новости

В Венесуэлу прибыл груз из России с вакциной против гриппа

23:33 30.12.2019 (обновлено: 23:34 30.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМедикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса. 21 февраля 2019
Медикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса. 21 февраля 2019
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
КАРАКАС, 30 дек - РИА Новости. Партия из 1,5 миллионов доз вакцины против гриппа из России прибыла в понедельник в Венесуэлу, сообщил замминистра здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисеньо телеканалу VTV.
По его словам, "последняя партия в этом году" с 1,5 миллиона доз вакцины прибыла из России в понедельник ночью.
"Мы тесно сотрудничаем с Россией после того, как президент (Венесуэлы Николас Мадуро) заключил соглашение с российскими партнерами", - добавил заместитель министра.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в начале декабря доставила в Венесуэлу 200 тысяч упаковок медикаментов с инсулином, произведенных российской компанией "Герофарм". В 2019-2020 годах "Герофарм" поставит в страну более 5 миллиона упаковок продукции, отгрузки будут осуществляться ежемесячно. Эти объемы позволят обеспечить препаратом более 400 тысяч граждан Венесуэлы.
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Мария ЗахароваНиколас МадуроМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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