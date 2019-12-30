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Клинцевич осудил слова американского посла о Второй мировой войне
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РИА Новости

Клинцевич осудил слова американского посла о Второй мировой войне

23:19 30.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что слова американского посла в Польше о виновниках Второй мировой войны политизированы и продиктованы "защитой польского мундира".
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать, а по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в ответ на это опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".

"Заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер - откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована", - написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор также считает эти слова прямым оскорблением президента США Франклина Рузвельта, который называл "антигитлеровскую коалицию "объединенными нациями".
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Вторая мировая война (1939-1945)Франц КлинцевичВладимир ПутинПольшаРоссияСШАВ мире
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