Клинцевич осудил слова американского посла о Второй мировой войне

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что слова американского посла в Польше о виновниках Второй мировой войны политизированы и продиктованы "защитой польского мундира".
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать, а по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в ответ на это опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".
"Заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер - откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована", - написал Клинцевич в Facebook.
Сенатор также считает эти слова прямым оскорблением президента США Франклина Рузвельта, который называл "антигитлеровскую коалицию "объединенными нациями".