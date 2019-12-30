Клинцевич осудил слова американского посла о Второй мировой войне

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать, а по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в ответ на это опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".