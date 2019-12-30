МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"

"Мы удивлены слышать это от посла США - страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты", - написал МИД.

В ведомстве напомнили, что прелюдией к войне был Мюнхенский сговор, а ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны". "И почему США в основном в одиночестве каждый год голосуют против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма?" - задали вопрос в ведомстве. Свое сообщение в Twitter по этому поводу министерство сопроводило таблицей с итогами одного из голосований.