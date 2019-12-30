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МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"
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РИА Новости

МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"

22:55 30.12.2019
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© AP Photo / Czarek SokolowskiДжорджетт Мосбахер
Джорджетт Мосбахер
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Джорджетт Мосбахер . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МИД России отреагировал на заявление американского посла США в Польше о причинах начала Второй Мировой войны, в ведомстве усомнились в хорошем знании дипломатом истории.
Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".
В понедельник вечером на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter появился комментарий по этому поводу на английском языке.
"Мы удивлены слышать это от посла США - страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты", - написал МИД.
В ведомстве напомнили, что прелюдией к войне был Мюнхенский сговор, а ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны". "И почему США в основном в одиночестве каждый год голосуют против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма?" - задали вопрос в ведомстве. Свое сообщение в Twitter по этому поводу министерство сопроводило таблицей с итогами одного из голосований.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать, а по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПутинПольшаГерманияРоссияСССРСШААдольф ГитлерВ мире
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