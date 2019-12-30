Число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до восьми человек

БРЯНСК, 30 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области , уточнил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Ранее в МЧС сообщали, что в аварии с автобусом в Тульской области пострадали семь человек.

По информации Ярцева, ДТП произошло около 20.30 мск на подъезде к Новомосковску в Тульской области.

"Автобус King Line следовал маршруту Москва - Новомосковск с 45 пассажирами. На подъезде к Новомосковску водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся набок. На данный момент нам известно о 8 пострадавших, в том числе ребенке 12 лет", - сообщил РИА Новости Ярцев.

Он отметил, что травмы не тяжёлые, в основном ушибы. Однако часть пострадавших доставлена в медучреждение.