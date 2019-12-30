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Число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до восьми человек
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до восьми человек

22:38 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 30 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области, уточнил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Ранее в МЧС сообщали, что в аварии с автобусом в Тульской области пострадали семь человек.
По информации Ярцева, ДТП произошло около 20.30 мск на подъезде к Новомосковску в Тульской области.
"Автобус King Line следовал маршруту Москва - Новомосковск с 45 пассажирами. На подъезде к Новомосковску водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся набок. На данный момент нам известно о 8 пострадавших, в том числе ребенке 12 лет", - сообщил РИА Новости Ярцев.
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Он отметил, что травмы не тяжёлые, в основном ушибы. Однако часть пострадавших доставлена в медучреждение.
Остальные пассажиры автобуса добрались до места назначения. Сотрудники полиции, работавшие на месте происшествия вместе с другими экстренными службами, оказали им организационную помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
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МВД РФМЧС РФТульская областьПроисшествия
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