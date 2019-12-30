Способы защиты полиграфической продукции Росгвардии могут засекретить

"Проектом указа президента Российской Федерации предлагаются сведения о методах и способах защиты полиграфической продукции, изготавливаемой по заказу Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности отнести к сведениям, составляющим государственную тайну",- говорится в тексте документа.

Также отмечается, что бланки лицензий, разрешений и удостоверений, используемые в деятельности Росгвардии, относятся к защищенной полиграфической продукции, к изготовлению которой предъявляются особые технические требования и условия.