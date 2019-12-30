Способы защиты полиграфической продукции Росгвардии могут засекретить

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Методы и способы проверки подлинности полиграфической продукции, изготовленной по заказу Росгвардии, могут составить государственную тайну, соответствующий проект указа президента РФ "О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне" размещён в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом указа президента Российской Федерации предлагаются сведения о методах и способах защиты полиграфической продукции, изготавливаемой по заказу Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности отнести к сведениям, составляющим государственную тайну",- говорится в тексте документа.
Также отмечается, что бланки лицензий, разрешений и удостоверений, используемые в деятельности Росгвардии, относятся к защищенной полиграфической продукции, к изготовлению которой предъявляются особые технические требования и условия.
Планируемый срок вступления нормативного правового акта в силу - июнь 2020 года.
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