В Новосибирске неизвестный напал на полицейских в подъезде дома

НОВОСИБИРСК, 30 дек - РИА Новости. Неизвестный мужчина в Неизвестный мужчина в Новосибирске в подъезде дома напал с ножом на прибывших по вызову полицейских, которым пришлось стрелять, чтобы задержать его, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.

В управлении пояснили, что в 21.35 (17.35 мск) понедельника в полицию поступило сообщение от местных жителей о посторонних в подъезде дома по улице Дачной в Заельцовском районе. Двое полицейских прибыли на место.

"В подъезде дома на прибывших полицейских совершил нападение неизвестный гражданин и нанес им телесные повреждения в виде ножевых ранений. Учитывая агрессивное поведение нападавшего, сотрудники полиции применили табельное оружие. В настоящее время злоумышленник и сотрудники полиции доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.