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В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

21:41 30.12.2019 (обновлено: 21:42 30.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли, еще один госпитализирован после пожара в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по области.
Следователи организовали доследственную проверку. По информации СК, пожар мог произойти в частном домовладении.
"По предварительным данным, погибло три человека, один госпитализирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Информация о количестве пострадавших уточняется.
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Сергиев ПосадГСУ СК по Московской областиСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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