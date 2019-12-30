В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли, еще один госпитализирован после пожара в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по области.
Следователи организовали доследственную проверку. По информации СК, пожар мог произойти в частном домовладении.
"По предварительным данным, погибло три человека, один госпитализирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Информация о количестве пострадавших уточняется.
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