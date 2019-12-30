Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T22:00+0300
https://ria.ru/20191230/1563034156.html
"Мосгортранс" назвал виновника ДТП с трамваем в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_4e42cf5cf8b495fafaa6b777b834a9ad.jpg
РИА Новости

"Мосгортранс" назвал виновника ДТП с трамваем в Москве

21:38 30.12.2019 (обновлено: 22:00 30.12.2019)
1459
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля спровоцировал ДТП с трамваем на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
Ранее в Twitter Московского транспорта сообщалось, что из-за ДТП в Соболевском проезде задерживаются трамваи №23, 27, 30. Маршруты временно изменены. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара столкнулись грузовик и трамвай. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
"Сегодня около 20:30 на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая №30. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекрёсток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение с ним", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что точное число пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
0000133
Обсудить 1
МоскваМосгортрансПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
На севере Москвы шесть человек пострадали в ДТП с трамваем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Автомобиль скорой помощи
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
Здание посольства РФ в Варшаве
Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске неизвестный напал на полицейских в подъезде дома
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
В Челябинской области загорелась автозаправка
Самолет Ту-160
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Автомобиль скорой помощи
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Здание посольства РФ в Варшаве
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о развитии "зеленой" микрогенерации
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
"Опоздали на год": Forbes оценил санкции против "Северного потока – 2"
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
03:36Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Лента новостейМолния