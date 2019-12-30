"Мосгортранс" назвал виновника ДТП с трамваем в Москве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля спровоцировал ДТП с трамваем на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
Ранее в Twitter Московского транспорта сообщалось, что из-за ДТП в Соболевском проезде задерживаются трамваи №23, 27, 30. Маршруты временно изменены. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара столкнулись грузовик и трамвай. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
"Сегодня около 20:30 на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая №30. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекрёсток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение с ним", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что точное число пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.