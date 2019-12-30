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В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
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РИА Новости

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

21:31 30.12.2019 (обновлено: 21:53 30.12.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека", - сказал он.
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Маневры проходят на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива - Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там. В Пентагоне ранее заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
28 декабря, 23:56
Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией
58140337
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КитайРоссияИранСШАВ мире
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Страна-гопник.
30 декабря, 21:48
iibrovkin
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